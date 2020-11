Jövőre számolnak a járvány okozta gazdasági válság elmélyülésével

Folyamatosan dolgoznak azon, hogy minden hozzájuk forduló magyar ügyfelet az anyanyelvén tudjanak kiszolgálni – húzta alá Fatér Gyula. Az OTP Bank Románia vezérigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján elismerte, hogy voltak, és még mindig vannak hiányosságaik ezen a téren, de idén több lépést is tettek a helyzet javítása érdekében.

Nehéz idők jöhetnek. 2021-ben válik majd igazán érezhetővé a járvány okozta gazdasági válság. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Az ambíciónk az, hogy a piaci részesedésünket megduplázzuk, tehát öt százalékra növeljük 2023-ig. Az első évben el is értük a fél százalékos növekedést. Emellett továbbra is befektetünk az infrastruktúrába, új fiókokat nyitunk és a meglévőket bővítjük” – sorolta Fatér Gyula.

a legjobb tízben így is benne vannak, pontosabban a kilencedik helyen szerepelnek a rangsorban.

a következő év lesz a vízválasztó a bankrendszernek, és ezáltal az ügyfeleknek is. Erre próbálunk felkészülni, jelenleg a közepén vagyunk egy átalakulásnak”

A vezérigazgató szerint az állami fizetési moratóriummal (haladék) az ügyfeleik mintegy tíz százaléka élt, és készen állnak arra, hogy azoknak is segítséget nyújtsanak, akiknek a későbbiekben akadnak nehézségeik. Erre azért van szükség, mert egyelőre nem tudni, hogy az állami moratórium jövőben folytatódik-e vagy sem.

Ügyintézés magyarul

Hozzátette, a fejlesztések mellett a csapatuk bővítésén is dolgoznak, idén kétszáz új kollégát alkalmaztak, ebből ötven magyar nyelven is beszél, és 2021-ben további legalább huszonhárom magyarul is beszélő személy alkalmazása van kilátásban. Mint a vezérigazgató

elismerte, nem voltak, és az új alkalmazások után sincsenek azon a szinten, hogy minden hozzájuk forduló ügyfelet a saját anyanyelvén tudjanak kiszolgálni.

„Igyekszünk fejlődni ebben, és kell is fejlődnünk, de nyitottak vagyunk, és meg is tesszük. A járványhelyzet alatt a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai megyei kórházaknak jelentős összegeket adományoztunk. Emellett

Sepsiszentgyörgyön létrehoztunk egy kisebb call centert, ahol öt magyarul beszélő kolléga dolgozik. Ők biztosítják azt, hogy ha valaki betelefonál hozzánk, akkor biztosan ki tudjuk szolgálni a saját anyanyelvén.

Ebben az irányban további lépések várhatók” – húzta alá a vezérigazgató. Arra is kitért, hogy az idei év eddig a járványhelyzet ellenére a várakozásaik szerint alakult, a harmadik negyedév végén 39 millió lej nyereséget könyveltek el, emellett pedig közel 50 millió lej céltartalékot képeztek, felkészülve a jövő évre, amikor az ügyfeleknek fizetési nehézségei adódhatnak.