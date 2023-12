Többe kerül jövőtől a hulladék elszállítása

A drágulást egyrészt azzal magyarázza, hogy jövőre nőni fog a minimálbér, ami fontos és hasznos, viszont valamiből fedezni kell az így keletkező pluszkiadást. Az infláció 2023-ban sem volt elhanyagolható, itt is 8,73 százalékkal kell számolni. A drágítás az ECO Bihor által működtetett, lécfalvi hulladéklerakót is érinti.

A 2024-es árképzés valószínűleg hasonló lesz az összes hulladékszállítónál, azonban egyelőre leginkább a TEGA és a Gosp–Com esetében körvonalazódott a várható ár. Városokon és vidéki településeken továbbra is eltérő összeget fizetnek majd a lakók, így

A szolgáltató saját költségei személyre lebontva az idei árakhoz képest a következőképen módosulnak: városon 3,02 lejjel kerül többe a munka lebonyolítása (ide beleértve a minimálbér emelkedését is) mint idén, vidéken 0,82 banival. A továbbiakban semmilyen módon nem hasznosítható, szaknyelven

falvakon kevesebb vegyes hulladék keletkezik, amiben az is segített, hogy onnan egyre kevesebb lebomló hulladék kerül a vegyes hulladék közé.

A TEGA tulajdonosai azok az önkormányzatok, ahol szolgáltatunk: nekünk nem az a célunk, hogy minél több profitot termeljünk, hanem hogy a szolgáltatást tudjuk továbbra is biztosítani, ugyanakkor legyen amiből bővíteni a gépparkot, és lecserélni a régi, elhasznált járműveket”

– tette hozzá.

A TEGA 2024-es áraival kapcsolatban, összehasonlításképpen megemlítette, hogy például Földváron már idén is fejenként havi 20 lejt fizettek az emberek, jövőre esetükben is drágítaniuk kell. Kőhalomban is 16-20 lej az idei ár,