Jövő héttől újra felszállítják a kerékpárokat Sugásfürdőre

A szolgáltatást tavaly közkívánatra vezette be a Multitrans Rt., a helyiek négyszáz aláírással nyomatékosítva kérték a vállalatvezetéstől, hogy tegye lehetővé a biciklik szállítását. A tizenkét férőhelyes utánfutó pedig teljességgel betölti rendeltetését, hiszen

ha felfelé egyeseknek megerőltető is tekerni, ereszkedni már sokkal élvezetesebb a kanyargós erdei úton.

Az óvatosság ez esetben is indokolt, hiszen egyes száguldó – és olykor a kanyarokat is levágó – autósok veszélyt jelenthetnek a lefelé akár 50 km/órával is guruló kerékpárosokra. Minden közlekedőnek kötelező tehát az éberség.

Hétköznapokon keddtől péntekig a 16 órakor induló járatokon, hétvégén és ünnepnapokon mind a délelőtt 10 órakor, mind pedig a délután 4 órakor induló járatokon lehetőség lesz bicikliszállításra. A szolgáltatás díja 2 lej 50 bani.