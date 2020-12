Jövő héttől már új szolgáltatótól kapják a vízszámlát a gyergyószentmiklósiak

Az új szolgáltató elkezdte a lakásokban a vízórák ellenőrzését és az azokon szereplő adatok feljegyzését • Fotó: Veres Nándor

November 1-től a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) vette át a víz- és csatorna szolgáltatást a Gyergyószentmiklósi Városgazdálkodási Rt.-től (ismertebb nevén a GOSA-tól), így a múlt hónapra már az új – szintén önkormányzati tulajdonú – vállalat számláz.

Amint érdeklődésünkre válaszolva a cég illetése közölte, az első számlákat a jövő hét elején kezdik kézbesíteni. Megjegyzik, ez az időpont csak az mostani átmeneti időszakban ennyire késői, terveik szerint a következőkben minden hónap közepéig fogják kiküldeni a számlákat.

Eltérően a GOSA-nál az utóbbi években megszokottól, ezután nem két hónaponként, hanem havonta számláznak.

Azok a lakók, akik a távhő- és melegvíz-szolgáltatást is használják, továbbra is egy papírt kapnak, amelyen szerepel a víz- és csatornaszolgáltatás értéke is, de külön-külön feltüntetve.

Ellenőrzik a vízórákat

A HVCSK a szolgáltatás átvételével párhuzamosan elkezdte a lakásokban a vízórák ellenőrzését és az azokon szereplő adatok feljegyzését. A tapasztalatok vegyesek: a lejelentett adatok hitelessége megoszló, voltak esetek, ahol számottevő különbséget tapasztaltak a valós és a lejelentett adatok között. És voltak, ahol a lakók nem biztosítottak hozzáférést az órákhoz – tudtuk meg a szolgáltatótól. Az ellenőrzéseket nem tudták befejezni, miután a járványhelyzetben úgy döntöttek, elővigyázatosság szempontjából munkatársaik nem járják sorra a lakásokat. Így csak 31 tömbházban tudták befejezni az ellenőrzéseket. A későbbiekben folytatni fogják ezt. A HVCSK jelzi a fogyasztóknak, hogy minden hónap végétől – 29-étől – a következő hónap harmadik napjáig lehet a meleg- és hidegvízórák mérőállását lejelenteni. Erre a www.splt.ro oldalra regisztrálva van lehetőség, vagy az ügyfélszolgálat telefonszámán (0754-202.466), illetve e-mail-címén (relatii@splt.ro).

Hasznos elérhetőségek



A rendszer üzemeltetését és karbantartását a HVCSK végzi, ezért minden szolgáltatással kapcsolatos problémát, kérdést, jelentést az alábbi elérhetőségeken várnak: ügyfélszolgálat, 0754-202.466, relatii@splt.ro. Hibajelentés – deranjament@splt.ro. Műszaki diszpécser szolgálat/hibaelhárítás: 0751-327.827, interventii@splt.ro.