Jótékonysági Katalin-bál Csíkszeredában

A Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa idén is közösen szervezi meg a jótékonysági Katalin-bált. Az esemény november 23-án 18 órakor kezdődik, a bál helyszíne idén is a csíkszeredai Hargita Vendégváró. A jó hangulatot és a tánczenét a Back in Time zenekar biztosítja. Részvételi díj: 300 lej/fő, amely tartalmazza a jótékonysági hozzájárulást is.