Jótékonysági főzőverseny és más érdekességek a Gyergyószentmiklósi gyermeknapon

Lovaglás, mászófal, íjászat, arcfestés, tűzoltó, mentő-, és rendőrautó kipróbálása szerepel többek közt a szombati Gyermeknap, csodanap kínálatában, de most először szerveznek főzőversenyt is gyerekcsapatok számára Gyergyószentmiklóson. Erre még várnak benevezőket, de már

A főzőverseny jótékonysági célt is szolgál, az itt készülő sertéspörkölteket adomány ellenében kóstolhatja meg a programok közönsége, ennek bevételét pedig az I do it 4 You alapítvány gyergyószéki hátrányos sorban élő gyerekek segítésére fogja felhasználni.