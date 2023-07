Jótékony céllal mászta meg négy székely fiatal Grúzia harmadik legmagasabb hegycsúcsát

Hogy kedves időtöltésüknek még inkább értelmet adjanak, négy székelyföldi fiatal egy nemes cél érdekében adománygyűjtéssel kapcsolta össze az 5054 méteres grúziai Kazbek-csúcs meghódítására tett kísérletét. A csúcstámadás sikeres volt, mint ahogy az adománygyűjtés is, utóbbi azonban tovább folytatódik a marosvásárhelyi 7 éves Sofia és a sepsiszentgyörgyi 39 éves családapa javára. András Előddel, a Move4Good Kazbek Expedition 2023 tagjával beszélgettünk a világháló segítségével.

A régi barátok közül András Előd sepsiszentgyörgyi, de már 12 éve Csíkszeredában él, ahová Molnár Róbert is való, Adorján Szabolcs csíkmenasági, Bíró Imre pedig szentegyházi.

Szabolcs és Előd viszonylagos rendszerességgel másszák a hegyeket, Róbert hegyimentőként keresi a kenyerét és Imre is önkéntesként dolgozik a szentegyházi hegyimentő-szolgálatnál.

A jó gyakorlatot folytatják

„Különböző segélyszervezeteknél korábban is rendszeresen önkénteskedtünk”, számolt be interjúalanyunk, így tehát a mostani karitatív cselekedetük is e jó gyakorlat része. Miután januárban eldöntötték, hogy mindenképpen segítenek valakinek az expedíció kapcsán, a sepsiszentgyörgyi L.A.B. Életmentő Kupakok Egyesület vezetőjétől, Bács Emesétől kaptak ajánlást arra nézve, hogy