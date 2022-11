Jól hasznosul a gyergyói jótékonysági szaladásból befolyt pénz

273 ezer lejt „futottak össze” a mozgalomban szerepet vállaló nagykövetek, és összesen 2404 támogató segítette a civil szervezetek kezdeményezéseit. A huszonegy szervezet közül tizennéggyel már megkötötték a finanszírozási szerződéseket, és jónéhányan már meg is valósították a célkitűzéseiket – ismertette Elekes István, a Fuss Neki! Gyergyó főszervezője.

A munkának hatvan százalékát sikerült elvégezniük egy nap alatt, ezt most vasárnap szeretnék folytatni és befejezni, hogy azt követően elindulhassanak itt az első kerékpárosok.

A legtöbb pénzt (52 ezer lejt) a Napsugár az Esőben egyesület tudta begyűjteni. Ők az értelmi sérült és autista gyerekek, fiatalok speciális osztályainak felszerelését célozták meg nyomtatókkal, osztálybútorzattal, szenzomotoros fejlesztőeszközökkel. Ezeket már be is szerezték és használják is. A következő feladat egy játszótér kialakítása, ezt készítik elő.

Hirdetés

Ugyancsak sikeres volt a gyergyószárhegyi Bethlen Gábor Alapítvány, amely a helyi általános iskola keretein belül induló afterschool program korszerű és inspiráló tantermének berendezéséhez kért támogatást. Ez is megvalósult a támogatásokból befolyt pénzből, már több hete rendszeresen zajlik itt a tevékenység.

Más szervezetek is haladnak a projektjük megvalósításával, illetve vannak olyan tevékenységek, amelyek a következő évre maradnak, mert az időjárás miatt már nem lehet őket most kivitelezni, vagy éppen jövő nyári programoknál tervezik felhasználni a pénzt, például a Feltöltő Fesztivál esetében. A szervezők egyébként már ki is tűzték a következő Fuss Neki! Gyergyó időpontját: 2023. szeptember 24.