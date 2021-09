Jogerősen is elítéltek zsarolásért egy volt háromszéki rendőrt

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A táblabíróság megerősítette a bodzafordulói bíróság februári alapfokú ítéletét, ugyanakkor két évre eltiltotta a vádlottat a rendőri hivatás gyakorlásától. A baleset, aminek következtében a zsarolás történt, 2017-ben volt, amiben egy mezőgazdasági vontatójármű és egy gépkocsi ütközött, és csak anyagi kár keletkezett. A mezőgazdasági munkákra használt vontatót nem kell beíratni a forgalomba, ezért a tulajdonosnak kötelező gépjármű-biztosítása (RCA) sem volt.

A felek megegyeztek, hogy a balesetet okozó személy, a vontatójármű vezetője megtéríti a kárt, erről tájékoztatták a helyi rendőrséget. Következő nap azonban a károsult a rendőrőrs parancsnokának a segítségét kérte, hogy behajtsa a kár ellenértékét.

Ekkor a rendőr, bár tudta, hogy nem kötelező forgalomba íratni a mezőgazdasági vontatót, mégis eljárást indított, arra hivatkozva, hogy az elkövető forgalomba be nem íratott járművel közlekedett.

A rendőr a vontató vezetőjének jogosítványát is felfüggesztette, ezt azzal indokolta, hogy nem jelentette az okozott balesetet, holott ez megtörtént. A rendőr azt mondta a balesetet okozó személynek, hogy amint kifizeti az okozott kárt, vagyis 3500 eurót, megszünteti ellene az eljárást, és a jogosítványát is visszakapja. Azzal fenyegette, hogy ha nem fizet, az ügy a bíróságra kerül, ami akár egy évig is elhúzódhat, amíg nem kapja vissza az engedélyét, sőt az autó javítása mellett erkölcsi kártérítést is kell majd fizetnie.

A DGA arról tájékoztat, hogy 2017. augusztusában a rendőr átvett a baleset okozójától 2000 eurót, másnap megszüntette az ellene indított eljárást.

A rendőrt viszont feljelentették a megyei korrupcióellenes igazgatóságnál, eljárást indult ellene, ennek a lezárásával született a jogerős ítélet a három éves felfüggesztett börtönbüntetésről.