Jogerős ítélet mondja ki, hogy vissza kell helyezni tisztségébe a vásárhelyi állatkert korábbi igazgatóját

Végleges törvényszéki döntés született arról, hogy a marosvásárhelyi városháza köteles újra alkalmazni az állatkert volt igazgatóját, sőt visszamenőleg a fizetését is biztosítania kell. Horaţiu Goreának tavaly bontották fel a munkaszerződését.

Horaţiu Gorea visszatérhet az állatkert igazgatói tisztségébe a jogerős bírósági döntés szerint. Archív • Fotó: Gálna Zoltán

Horaţiu Gorea 2014-ben került a marosvásárhelyi állatkert élére, addig a megyei vadász és halász-igazgatóságot vezette. Kopacz Andrást váltotta, aki aligazgatója maradt a közkedvet vásárhelyi létesítménynek. Tavaly tavasszal kiszivárogtatott hírek szerint

Gorea benyújtotta lemondását, arra hivatkozva, hogy a városvezetés ellehetetleníti az állatkert működését, az előző évekhez képest sokkal kevesebb pénzt hagyva jóvá a költségvetésben a létesítmény számára.

Akkor az igazgató nem erősítette meg a lemondatásának a hírét, de nem is cáfolta.

Új igazgató

Végül júliusban új igazgatót neveztek ki, Pavel Dumitru személyében. Pavel Dumitru nyugdíjas csendőrezredes, aki egy ideig a városi piacigazgatóságot is vezette. Tavaly az ő vezetése alatt ünnepelte meg a marosvásárhelyi állatkert az 55 éves születésnapját és azóta is számos eseménynek adott otthon a népszerű létesítmény, amelyet évente, a járvány előtt, 300 ezer látogató is felkeresett.

Az alkalmazottak nyilvánosan és magánbeszélgetésben is megerősítették, hogy vezetése alatt jobb lett a hangulat a közösségben és sok ötletüket, tervüket meg tudták valósítani.

Vesztett, majd nyert

Közben Horaţiu Gorea beperelte a marosvásárhelyi városházát a munkaszerződése felbontása miatt. Idén ősszel

a helyhatósági választásokon marosvásárhelyi polgármesterjelölt is volt, 200 szavazatot kapott.

Első körben, a Marosvásárhelyi Törvényszéken elvesztette a pert, de megfellebbezte azt, és a Maros megyei Fellebbviteli Bíróság november 4-én tette közzé a végleges döntését. Ebben az áll, hogy elrendeli, hogy

Horaţiu Goreát azonnal hatállyal helyezzék vissza az állatkert igazgatói tisztségébe.

Mi több visszamenőleg megkapja fizetését, s az azzal járó juttatásokat, a jelenlegi árfolyamon. A városházát a perköltség egy részének, 2000 lejnek a törlesztésére is kötelezik.

Próbáltuk Goreát telefonon elérni, hogy megtudjuk milyen tervei vannak, de többszöri megkeresésünkre sem reagált.