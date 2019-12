Jócskán van még tennivaló a szelektív hulladékgyűjtés terén

Nem mindegy, hová kerül. 2020 végére a szemétnek a felét szelektív hulladék kell kitegye • Fotó: Erdély Bálint Előd

Jelentést készített a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a megye hulladékgazdálkodásáról. Ebből kiderül, hogy a tíz éve, 2009-ben a Cekend fennsíkon létrehozott regionális hulladéklerakónak mára az 51,13 százaléka már betelt. Az 1,16 millió tonna nem veszélyes hulladék fogadására tervezett hulladéklerakóba a működésének a megkezdése óta 595 444 tonna szemetet szállítottak, amellyel megtelt a négy hulladékcellából kettő. Jelenleg folyamatban van a harmadik cella megnyitása, ez biztosítja a továbbiakban a lerakó működését. Az oda szállított szemét mennyisége havonta mintegy 4700 tonnával bővül.

Mindenképp lépni kell!

A hulladék volumenének a csökkentése, illetve az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozó 2011/211-es törvény előírásainak megfelelően a 2020-as esztendő végéig 50 százalékosra kell növelni a szelektív hulladékgyűjtés arányát. Ehhez viszont nagy erőfeszítésekre lesz szükség, ugyanis

az újrahasznosítás mértéke jelenleg mindössze 8,5 százalékos Hargita megyében

– derül ki a jelentésből, amely kitér arra is, hogy a lakosság és a hulladékgazdálkodási vállalatok egyaránt kell tegyenek azért, hogy ez az arány javuljon. Hargita megyében egyébként évente több, mint 50 ezer tonna háztartási és egyéb, hasonló szemetet gyűjtenek be a hulladékgazdálkodási vállalatok, nagyobb részét a városokban. 2018-ban például ez a mennyiség 52 723 tonna volt, ebből 30 740 tonnát a városokból, 21 983-at pedig vidékről szállítottak el a szemétszállító cégek. Az említett mennyiséget 251 203 lakostól gyűjtötték be, közülük 99 251-en élnek városi, 151 952-en pedig vidéki környezetben.

2019-ben lezajlott az Egységes Elektronikus Környezetvédelmi Rendszerben (SIM) az adatgyűjtés a 2017-es és 2018-as években újrahasznosított hulladékmennyiségekről. A jelentések szerint nyolc,

Hargita megyében tevékenykedő hulladékgazdálkodási cég a begyűjtött 3387 tonna kartonpapírból 1904 tonnát küldött újrahasznosításra, 1200 tonnányi műanyagból 1064-et, 43 tonnányi fából 42-őt, 37 tonna fémhulladékból 33-at, 165 tonna üvegből pedig 110-et.

Lezárult, de még...

Hargita megyében egyébként 85, a megyei környezetvédelmi ügynökség által engedélyezett, hulladékgazdálkodási tevékenységet végző cég működik, jó részük begyűjtést végez, legnagyobb számban (22) fémhulladékot, illetve műanyagot (14), valamint papírt és kartont (13) – derül ki a megyei környezetvédelmi ügynökég jelentéséből.

Befejeződött ugyanakkor Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási rendszerének a megvalósítása, de még nem kezdte meg a működését.

A megyei tanács által kivitelezett projekt működtetése érdekében létrehozott közösségi fejlesztési társuláshoz a megye összes közigazgatási egysége csatlakozott, kivéve Székelyudvarhely – áll a jelentésben, de amint az nemrég egy, a megye integrált hulladékgazdálkodási rendszerével kapcsolatosan megtartott sajtótájékoztatón is elhangzott, a székelyudvarhelyi városvezetés is a csatlakozás mellett döntött.