Jobb körülmények között lehet közlekedni Csiba és Csíkcsicsó között

Megváltoztak az autós közlekedés feltételei a Csíkcsicsó és Csíkszeredához tartozó Csiba között húzódó 123F jelzésű megyei úton, most már akadálytalanul, új aszfaltburkolaton lehet haladni.

Rövid időn belül befejeződik az útfelújítás. Jobb körülmények • Fotó: Veres Nándor

Mindkét aszfaltréteget elterítették, így könnyen lehet autózni azon az útszakaszon, amely korábban kimaradt a környéken elvégzett korszerűsítésekből.

HIRDETÉS

Míg korábban az esőzések, hóolvadások nyomán az úttestre átfolyó víz is rongálta az úttestet, most útszéli árkok gyűjtik és vezetik el a csapadékvizet, az útszerkezetbe pedig átereszeket építettek be.