Jó tudni, hogy a játék sem mindig játék

A Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal a 2022 karácsonya előtti időszakban különös figyelmet szentelt a játékok, játékszerek árusításának ellenőrzésére. A We Radio kérdéseire válaszolva közölték, az említett időszakban a szabálysértések, törvénysértések okán kiszabott pénzbírságok összege elérte a 22 ezer lejt.

A felügyelők ugyanakkor elrendelték 1389 lej értékű termék visszavonását. Az érintett üzletek, játékforgalmazók sepsiszentgyörgyiek és kézdivásárhelyiek. Az ellenőrzések során jegyzőkönyvbe került leggyakoribb rendellenességek: használati utasítás nélküli termékek, a gyermekek, illetve a vásárlók egészségére, testi épségére veszélyt jelentő játékok, játékszerek; ide sorolandó az is, amikor a termékek a megengedettnél nagyobb mennyiségű vegyi anyagokat tartalmaznak.

A fogyasztóvédelmi felügyelők olyan eseteket is észleltek, amikor nem volt román nyelvű feliratozás és ismertető bizonyos termékek göngyöleganyagán és árucímkéjén.

Az intézmény válasza szerint a honlapjukon azért csak román nyelvű tartalom érhető el, mert „a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal nem rendelkezik honlappal, csak az országos hatóság.” Számunkra ez inkább kibúvónak tűnik, mert az országos hatóság honlapjának van külön Kovászna megyei aloldala is. Ugyanakkor vannak olyan országos hatóságok, mint például az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség, amely honlapjának Kovásznai megyei aloldala nem fagy le a három (román, magyar és angol) nyelvtől sem.

Elítélt felügyelő bírságol?



A fogyasztóvédelem honlapjának tanúsága szerint a korábbi hírhedt főfelügyelő, Mircea Diacon még mindig a hatóság kötelékébe tartozik, méghozzá főfelügyelő-helyettesi minőségben. Ez azért fura, mert a Brassói Táblabíróság már két héttel ezelőtt helyben hagyta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság rá vonatkozó, közel négy évvel a vádirat megnyitása után meghozott alapfokú ítéletét. Bár a KRESZ szerint ittas gépkocsivezetésért egytől öt évig terjedő szabadságvesztés járna, Diaconnak alig 5000 lejes pénzbüntetést és valamennyi perköltséget kell kifizetnie, azt is két év alatt, de a jogerős ítéletet követően elvileg nem tölthetne be állami tisztséget. A Vrancea megyei rendőrből avanzsált, korábban minden „székely ízbe”, illetve az autójukra SIC-matricát ragasztó taxisokba belekötő, s miatta kemény büntetéseket osztogató, gyerektábor-szervezőket zaklató, bárban a magyar zenét leállíttató (és emiatt kemény orrba vágást elszenvedő) akkori főfelügyelő 2018 augusztusában, a rétyi faluünnepen annyira berúgott a számára kínált italból, hogy utána a parkolóban egymás után háromszor hajtott neki ugyanannak az autónak, amelyben egy édesanya vigyázott alvó gyerekére. A helyi rendőrök által odahívott közlekedésrendészetiek meg is szondáztatták, a műszer 1,2 mg/l-t mutatott.