Jó, hogy lehet kapni: hatmillió lejes tűzoltóautó a marosvásárhelyi reptéren

Hivatalosan is átadták a marosvásárhelyi reptér tűzoltóállomását és bemutatták az életmentők által csak ufónak nevezett reptéri tűzoltóautót, ami hatmillió lejbe került. Folyamatban van az új utasterminál megépítése és a repülőparkoló kialakítása. Ezek a nyár folyamán meglesznek.

A repülőterek működéséhez szükséges egy saját tűzoltóállomás, hiszen egy szerencsétlenség esetén percek, másodpercek is számítanak. A Maros Megyei Tanács által fenntartott marosvásárhelyi reptéren épp csütörtökön adták át az új tűzoltóállomást, amelyet európai uniós alapokból építettek meg és szereltek fel.

Az utasterminál munkálatai is zajlanak

A marosvásárhelyi reptéren zajló három nagylélegzetű munkálat közül egyet, az új tűzoltóállomást befejeztek, ezt csütörtökön be is mutatták. Itt

nemcsak az új esetkocsik tárolására alkalmas garázs van, hanem edzőterem, pihenő, konferenciaterem és pszichológiai kabinet is helyet kapott.

az egység kizárólag a repülőtéren és a kerítés mentén levő egy kilométeres körzetben vethető be.

Uniós forrásokból építenek egy új utasterminált, amellyel kétszer több hely lesz az utazók számára, és egyidőben ezer személy is tartózkodhat az utasfogadó részen.

Az elnök azt is elmondta, hogy sajnálatos módon tavaly az építőcég felhúzott „kézifékkel” dolgoztatott, így jelenleg kisebb késésben van a munkálat, pedig a szerződés értelmében idén júniusig el kell készüljenek. Péter Ferenc reményét fejezte ki, hogy sikerült tartani a határidőt.

Mindezen beruházásokkal az a céljuk, hogy kecsegtető feltételeket biztosítsanak a légi társaságoknak és az utazóknak is.

A rövid bemutató alatt láthattuk, hogy bár teherautó nagyságú, valóban olyan fürgén mozog, mintha egy kisautó lenne. 14 ezer literes víztartálya van és a sofőrfülkében levő székeken tűzoltóöltözet is van, így

A német gyártású jármű egy perc alatt el tud érni a repülőtér kifutójának legtávolabbi pontjára.

Két kisebb társa is korszerű és minden szükséges felszerelése megvan ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak tűzet oltani, életet menteni vele. A repülőtéren két mentőautó is van, azok is bevetésre készen állomásoznak.