Jó adófizetőnek bizonyultak a marosszékiek

Marosvásárhelyen tavaly az adófizetők 91 százaléka befizette a szükséges összegeket, s mint Szövérfi László igazgatótól megtudtuk, számítanak arra, hogy idén is ilyen jó arányban tudják beszedni az adókat.

A megyeszékhelyen nem emelték az idei adókat és illetékeket. Továbbra is 10 százalékos kedvezményt kapnak azok, akik március 31-éig befizetik a kötelezettségeiket. Az igazgató elmondta, hogy

HIRDETÉS

online is lehet fizetni, már nem szükséges előzetes jelszóigénylés.

Tőle azt is megtudtuk, hogy általában 11 óra után vannak többen a pénztáraknál, így ezt is figyelembe kell vennie azoknak, akik személyesen szeretnék törleszteni az adókat és illetékeket.

A marosludasiak is kifizethetik online az adókat és illetékeket, s élnek is ezzel a lehetőséggel, ha nem is olyan sokan. Mint Kis István alpolgármester elmondta, tavaly a magánszemélyek és cégek mintegy 87,5 százaléka kifizette az adókat és illetékeket. Ezzel az aránnyal elégedettek, s remélik, hogy idén is legalább ilyen jó adófizetőnek bizonyulnak a marosludasiak. Aki március végéig kifizeti az egész évre esedékes adóját, az idén is 10 százalékos kedvezményben részesül.

Nem nőttek az illetékek Dicsőszentmártonban sem, ahol a városháza honlapján megjelent tájékoztató szerint január 10-étől készpénzben is lehet törleszteni a lakásokra, területekre, gépkocsikra kirótt adókat.

A szászrégenieknek viszont idén 10 százalékkal többet kell fizetniük az épületekre és telkekre, miután a helyi tanács az adók és illetékek emeléséről döntött. Mint Márk Endre alpolgármester elmondta az országos adóügyi rendelkezések, a belterületre vonatkozó változások miatt, valamint a lecsökkent adóbevételeket figyelembe véve döntöttek az adók 10 százalékos emeléséről.

Öt éve nem emeltük az adókat és illetékeket, csak az infláció mértékével. Tavaly az adófizetők 93 százaléka fizetett. Továbbra is érvényes a 10 százalékos kedvezmény márciusig, s nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek is 10 százalékkal kevesebbet kell fizessenek, ha addig törlesztik. Számukra eddig csak 5 százalékos volt a kedvezmény

– tájékoztatott Márk Endre.