Jelképes összegért tartózkodhatnak a menedékszobában azok, akik orvosi kezelésre érkeznek Marosvásárhelyre

Míg az előző években egy-két napra vették igénybe Marosvásárhelyen a Solidaris menedékszobáját, az utóbbi időben már több hétre van szüksége azoknak, akik orvosi kezelésre érkeznek a városba. Az új helyre költözött menedékszoba berendezése most készül, és hamarosan fogadja az igénylőket – mondta Sajó Norbert, az egyesület elnöke a Székelyhonnak.

az itt megszálló emberek életük legnehezebb pillanatait élik át, ezért is jön jól ez a típusú segítségnyújtás.

A menedékszobában négy főt tudnak fogadni, de ha szükséges, akkor pótágyakat is elhelyeznek. „Ha valakinek még egy-két napig van szüksége a szállásra, de már érkezne egy másik vendég, nem utasítjuk el, hanem pótággyal segítünk” – hangsúlyozta Sajó.

Arról is beszélt, hogy a meghirdetett pályázatok egyikébe sem illeszkednek be, így pszichológust sem alkalmazhatnak, aki segíthetne az érintetteknek a betegséggel való harcban. Ezenkívül kisegítő személyzetet is alkalmaznának, aki érkezéskor várná a vendégeket, főzne nekik, vagy bármiben a segítségükre lehetne. A menedékszoba kapcsán a 0741-555-555-ös és 0265-555-555-ös telefonszámokon lehet érdeklődni.