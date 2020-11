Jeleztek a rendőrök, de ő gyorsan továbbhajtott, hogy legyen ideje átülni a kormánytól

A halálesetek száma továbbra is magas Hargita megyében

Az új fertőzések száma hétfőn is nagyon alacsony volt Hargita megyében, a haláleseteké azonban továbbra is magas: vasárnaphoz hasonlóan ezúttal is öten vesztették életüket a járvány miatt. A gyógyultak száma meghaladta a 3000-et.