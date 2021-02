Jelentősen lecsökkent a véradók száma Hargita megyében

A véradók száma jelentősen csökkent, az igényléseké pedig folyamatosan növekszik Hargita megyében. A Hargita Megyei Vérközpont vezetősége véradásra ösztönzi az embereket – számol be az Agerpres hírügynökség.

Több vérre lenne szüksége a kórházaknak, mint amennyi a rendelkezésre áll. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Hargita Megyei Vérközpont igazgatója, Kopacz Ildikó csütörtökön arról számolt be a hírügynökségnek, hogy a véradók számának csökkenése nem csupán Hargita megyére korlátozódó probléma, hanem országos jelenség.

Kopacz Ildikó az igénylések növekedését többek között a koronavírusban szenvedő betegek számának csökkenésével magyarázta. Mint mondta, ahogy kevesebb lesz a vírusos betegek száma, a kórházak is elkezdenek a megszokott módon működni. Ismét lesznek műtétek, különböző rákos és más betegségekkel küzdő, kórházi ellátásra szoruló személyek is vannak a kórházakban, többek között emiatt is nőtt meg az igény a vérre az ország egész területén.

Az igazgatónő elmondása szerint a magas számú igények kiszolgálására a vérközpontoknak jelen pillanatban nincs kapacitásuk, mivel kevesen adnak vért.

Januárban például 30 százalékkal csökkent a véradók száma az előző év azonos időszakához képest, és a helyzet februárban sem változott pozitív irányba.

Az idézett forrás szerint idén januárban 359 véradót regisztráltak, míg 2020 januárjában 516 személy adott vért. De már 2020-ban is 12 százalékkal csökkent a donorok száma 2019-hez képest, 5773-ról 5090-re.

A Hargita Megyei Vérközpont vezetője szerint a csökkenés annak is köszönhető, hogy a vérközpontok alkalmazottai a koronavírus-járvány miatt már nem mehetnek terepre mobil vérvétel céljából, ezért úgy véli a járványügyi szabályozások szigorú betartása mellett vissza kellene vezetni ezt a lehetőséget is.