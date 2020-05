Jelentős útfelújítás zajlik a Szeltersz völgyében

• Fotó: Erdély Bálint Előd

a tavaly ősszel megkezdett munka során a szükséges támfalakat is megépítették, valamint elkészült a fedett sáncok fele, ugyanakkor a nyitott sáncoknak hetven százaléka.

Jól haladnak az útfelújítási munkálatok a Szeltersz völgyében, hiszen a vízelvezetést szolgáló átereszeket már mind elhelyezte a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező, valamint az út alapozása és lekövezése is megtörtént – fejtette ki lapunknak Mihály Dénes, Lövéte polgármestere. Mint mondta,

A felújítási terveknek fontos része volt, hogy több helyen kiszélesítsék az utat, különben akadályozva lett volna a közlekedés, nem lehetett volna kialakítani a vízelvezető sáncokat, valamint a hóeltakarítás is körülményessé válna. Ennek megvalósítása azért volt nehéz feladat, mert

Mihály Dénes hangsúlyozta, végül két ilyen veszélyesebb helyszínt azonosítottak be, ahol elkerülhetetlen az intézkedés, ám a tulajdonosok segítőkészek voltak, így hamar megoldódtak a gondok. A kivitelezőtől azt is megtudtuk a helyszínen, hogy a sáncok egy részét befedik, hogy így is nagyobb felületet biztosíthassanak az autósok számára.

Nem mindenre jut

Összesen egymillió eurónyi európai uniós támogatásért a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél (AFIR) pályázott a lövétei önkormányzat. A polgármester korábban arra is kitért, hogy ebből nem tudnak mindent megvalósítani, amit szerettek volna. Elsősorban tudni kell, hogy a

hozzájuk tartozó 5,5 kilométernyi út 500 méteres szakaszának korszerűsítésére nincs elég pénz.

Ezt a későbbiekben, más forrásból szeretnék megvalósítani. Mindemellett a kapubejárókra sem tudnak aszfaltot teríteni. Ennek ellenére Mihály Dénes szerint a helyiek és a turisták számára is nagyon fontos beruházásról van szó. Szeltersz völgyének vannak állandó lakói is, de a több mint háromszáz ház túlnyomó része nyaralóként, kulcsosházként üzemel.