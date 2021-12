Jelentős támogatások a versenysportoknak

A Csíkszeredai Sportklub is pályázhat a kiesett bevételek pótlására • Fotó: Pinti Attila

Még idén 1,8 millió lej értékű segélyt biztosíthat Csíkszereda azoknak a városban működő sportkluboknak, amelyek a koronavírus-járvány miatt jelentős bevételkieséssel, illetve többletkiadással szembesültek – elsősorban a nézők hiánya, illetve a szükséges egészségügyi védőintézkedések költségei vezettek ide. Mint a rendkívüli tanácsülés előtti felszólalásában Korodi Attila polgármester emlékeztetett,

az országban elsőként kapta meg Csíkszereda az Európai Bizottság beleegyezését egy ilyen, 1,4 millió euró értékű támogatási keret létrehozására,

ebből 2022 és 2023 során lehet lehívni összegeket működési költségek biztosítására.

Ez főként az FK Csíkszereda és a Csíkszeredai Sportklub számára jelent jó lehetőséget, a versenysportokat az önkormányzatok ugyanis csak megszabott keretek között támogathatják. Mivel Csíkszereda költségvetése nemrég kibővült,

idén már 1,8 millió lej áll rendelkezésre erre a célra,

a szükséges pályázati kiírás szövegét és ütemezését is elfogadta a testület.

A városé lehet a műjégpálya



A tanács jóváhagyta ugyanakkor az önkormányzati tulajdonú Csíki Sport és Rekreatív Kft. létrehozását is, amelynek feladata lesz az összes városi tulajdonú sportlétesítmény működtetése – jelenleg a Csíkszeredai VSK látja el ezt. A cég ügykezelésébe kerülő Erőss Zsolt Aréna, Csíki Csobbanó uszoda, Kós Károly utcai sportcsarnok vagy a hargitafürdői mofetta mellé jövőben a Vákár Lajos Műjégpálya és a környezetében levő létesítmények: gyorskorcsolyapálya, szabadtéri jégpálya és sportszálló is társulnak, mivel ezeket az ifjúsági és sportminisztérium átadja a városnak. Az átadásokat jövőben, a helyi költségvetés elfogadása után lehet megtenni, addig a Versenytanácstól is be kell szerezni a jóváhagyásokat.