Jelentős pénzösszegek egyházi épületek felújítására

Összesen 3,9 millió lejnyi támogatást kapnak a Hargita Megyei Egyházak, elsőként Gyergyóban volt szerződésaláírás • Fotó: Gergely Imre

A Szent Miklós plébánia udvarán tartott sajtótájékoztatót Borboly Csaba és Barti Tihamér, a megyei tanács elnöke és alelnöke, valamint Portik Hegyi Kelemen, gyergyószentmiklósi római katolikus főesperes.

A gyergyószentmiklósi plébánia 76 ezer lejes támogatást kapott a Márton Áron kápolnának nevezett, a 18. században épült régi épületének újrafedésére.

Ez a város egyik legrégebbi ma is álló ingatlana. Az évek alatt történt számos javítás miatt legalább ötféle cserép van a tetőzeten, ezeket fogják újakra cserélni.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a járványhelyzet kezdetén felmerült a kérdés, hogy halasszák a pályázatok kiírását, de végül nem változtak a határidők és ez jó döntésnek bizonyult:

mire a szükségállapot lecsengett, a pályázatokkal járó bürokratikus ügyintézés is lezárulhatott.

A szerződéskötést követő napokban az egyházak meg is kapják a kért támogatási összegeket.

Borboly hangsúlyozta: a pénznek kettős haszna lesz, hiszen egyrészt fontos egyházi épületek újulnak meg általa, ugyanakkor

közel egymillió euró, azaz 3,9 millió lej kerül be most a körforgásba, ezzel is segítve a megye gazdasági újraindulását: a lelkészi hivatalok általában helyi szakemberekkel végeztetik a munkálatokat, így a pénz is helyben marad.

Máshová is jutott

Barti Tihamér elmondta, idén minden olyan igénylést teljesíteni tudtak, amivel az egyházak a megyéhez fordultak, és amelyek finanszírozhatók.

Gyergyóban, Csíkban, Udvarhelyszéken és a Kászonokban is támogatáshoz jutottak helyi felekezetek.

Így például 220 ezer lejt kapott a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium az ott esedékes fejlesztésekre, Zsögödben az egykori szabadtéri színpad helyén kápolna épülhet, Ditróban a ravatalozóház építésére, Kászonújfaluban a templom javítására érkezik támogatás.

Csíkszentmihályon és Felsőboldogfalván Magyarország kormánya finanszíroz nagymértékű felújításokat a műemlék templomoknál, ehhez társul most a megye támogatása.