Jelentős összeghez jutott Gyergyószentmiklós

• Fotó: Gergely Imre

A mostani kormánytámogatás nélkül ellehetetlenült volna a város – vezette fel Nagy Zoltán polgármester. Az év eleji tervezett helyi büdzsét eleve mínuszosan fogadta el a helyi testület, abban a tudatban, hogy ha nem érkezik jelentős központi költségvetés-kiegészítés, akkor az év utolsó hónapjaiban az áram-, fűtés- vagy egyéb számlákat nem lett volna miből fizetni, és fizetésekre sem jutott volna. Ezt a nagyméretű lyukat tömi most be a Bukarestből érkező 2,9 millió lej. Így év végéig biztosított a város működése.

Egy másik komoly tétel az a 2,2 millió lej, amit tartalékalapjából utalt ki a kormány, és ami a helyi fűtőműhöz érkezik. A távhőszolgáltatást biztosító önkormányzati tulajdonú vállalat a fűtőanyagot forgalmazó cégek felé felgyűlt adósságait tudja ebből rendezni, és még marad is annyi, hogy a most elkezdődött fűtésszezonra is be tudja szerezni a nyersanyagot, ami a zökkenőmentes szolgáltatást biztosítja. Elhangzott még, hogy a megyei önkormányzat ugyancsak szerdán zajlott ülésén fejlesztésekre különített el jelentős összeget Gyergyószentmiklósnak, olyan beruházásokra, amelyeket még ebben az évben meg tudnak valósítani. Ennek felhasználásáról egy következő tanácsülésen hoznak döntést.

A helyi költségvetésbe fizetendő adóikat törleszteni nem tudó cégeknek és magánszemélyeknek jelent segítséget egy másik, szerdai önkormányzati határozat. A kormány döntése lehetővé teszi, hogy eltörlik a büntetőkamatot azok részére, aki befizetik a 2018 végéig felgyűlt adósság alapösszegét. Több száz magánszemélyt és számos céget érinthet ez Gyergyószentmiklóson. A lehetőség december 15-ig áll fenn, azaz aki addig a dátumig nem él ezzel, továbbra is kamatostól kell majd fizessen.