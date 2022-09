Jelentős mederszabályozási munkálatok zajlanak a Nagy-Küküllő székelykeresztúri részén

Folyamatosan omlik be a Nagy-Küküllő Székelykeresztúrhoz közeli partszakasza – ezt próbálják megakadályozni a Maros Vízügyi Igazgatóság által megbízott szakemberek, egyebek mellett támfalak létrehozásával. A munka részeként egy kisebb, akár sátrazásra, piknikezésre is alkalmas helyet is kialakítottak a folyó partján, amelyet hasznosítani szeretne a város.