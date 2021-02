Jelentős fejlesztés a szentegyházi egészségügyi központban

Ügyeleti központot biztosítanak hamarosan a szentegyházi egészségügyi központban, így éjszakánként, illetve hétvégéken és ünnepnapokon is lesz orvos, aki megvizsgálja a betegeket. A kezdéshez szükséges körülmények, illetve felszerelések adottak, csupán a központi költségvetés elfogadására kell várni, hogy biztosítani lehessen a feladatot vállaló szakemberek bérét.

Indulásra készen, a központi költségvetésre várva • Fotó: Erdély Bálint Előd

– magyarázta Sándor Ilona. Hangsúlyozta, az ügyelet biztosításával egyik fő céljuk, hogy ne kelljen sokat utazzanak a betegek, főleg ha panaszaikra helyben is van megoldás. Hozzátette, az intézmény készen áll: beszerezték a szükséges eszközöket és berendezték a rendelőt, úgyhogy kezdődhet is a munka, amint elfogadták a központi költségvetést. Reméli, hogy ez már márciustól megtörténhet.

Nem csak a szentegyháziak, de minden Homoród menti lakó számára fontos, hogy folyamatosan legyen orvos az intézményben, hiszen így nem kell minden esetben Csíkszeredába vagy Székelyudvarhelyre utazzanak, ez pedig pótolhatatlan biztonságot jelent számukra – jelentette ki Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester, aki maga is részt vett a projekt kezdeményezésében.

Sándor Ilona ennek kapcsán hangsúlyozta, noha intézményüket majdnem bezárták a 2000-es évek elején, örül, hogy a közösségi összefogásnak köszönhetően végül a fejlődés útjára léphettek. Az említett intézményeken kívül egyébként a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság, valamint Hargita Megye Tanácsa is hozzájárult az ügyeleti központ létrehozásához.

Itt megvizsgálják őket – ingyenes gyógyszereket is biztosítanak –, döntenek a helyzet súlyosságáról és ennek függvényében cselekednek. Duda közölte, szükség lenne még hasonló ügyeleti központokra Hargita megyében – ezek finanszírozása nem is jelentene problémát –, ám kevés orvos vállalja az ottani feladatokat. Éppen ezért külön gratulált a Szentegyházán feladatot vállalóknak, valamint a projekt kezdeményezőinek. Megerősítette ő is, hogy az ott szolgálatot vállaló egészségügyi dolgozók bérét csak a központi költségvetés véglegesítése után tudják biztosítani, miután az ehhez szükséges összeget belefoglalhatták az éves büdzsébe.