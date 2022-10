Jelentős drágulás várható a távhőszolgáltatás terén Gyergyószentmiklóson

Áremelésre készül a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű. A módosításról szóló tervezetet kifüggesztették véleményezésre, és amennyiben ezt az önkormányzati képviselő-testület is megszavazza, a lakosság a novemberi fűtésszámlákat már az új, jóval drágább ár alapján fizeti.

Négy olyan eleme van az ármódosításnak, amit figyelembe kellett vegyünk: az első, hogy mennyiért szerezzük be a nyersanyagot, mennyiért üzemeltetjük a szolgáltatást. Ugyanakkor meg van engedve a törvény által egy 5 százalékos nyereség belekalkulálása is, de mi csak 2,9 százalékos nyereséget számoltunk. És még van egy fejlesztési kvóta is, de ehhez szükséges lett volna egy tanulmány, ami nem volt meg nekünk, így ez jövőre marad