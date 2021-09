Jelentős beruházást folytat a református egyház Székelyudvarhelyen

Elsősorban oktatásfejlesztési, de karitatív célú beruházásokat is folytat jelenleg Székelyudvarhelyen az Erdélyi Református Egyházkerület. Az ingatlanvásárlást, építkezéseket is magában foglaló munkálatokkal kapcsolatban tartott csütörtöki sajtótájékoztatót Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

Az Erdélyi Református Egyházkerület székelyudvarhelyi beruházásai a település iskolavárosi státusát erősítenék • Fotó: Erdély Bálint Előd

– mondta a püspök. Korábban az önkormányzat öregotthont szeretett volna ott létesíteni, volt szó róla, hogy erre a célra átvennék az épületet, de ez a terv végül elmaradt. Átadása után az egyházmegyei hivatal lesz ott, néhány kiadandó irodahelyiség, valamint a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium tanárai is beköltözhetnek. Emellett részben öregotthonként is működik majd, hiszen helyet kap benne időseket gondozó helyiség is, ahol a diakóniával kötött szerződés alapján fogadják a jelentkezőket.

akkora volumenű építkezésekbe fogtak, amelyeket „nem lehet nem észrevenni”, zavarja is a szomszédokat, a városközpont életét, de mindez átmeneti,

„Székelyudvarhely iskolaváros, a református egyház mindig is támogatta az oktatást, ma sem tehet másként” – kezdte a munkálatokról szóló beszámolóját Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Elmondta,

Nagyszabású építkezés kezdődött

Nagy léptékű munkálatok zajlanak a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete mögötti területen:

többfunkciós sportlétesítmény készül, továbbá új épület az elemi osztályoknak, óvoda, játszótér is helyet kap ott.

A Kossuth Lajos utca 29. szám alatti, műemlékvédelmi övezetben lévő ingatlant az építkezések idejére elbontották, de visszaépítik.

Mivel a vonatkozó törvények értelmében oda tűzoltóautónak be kell jutnia, a bejáratát kissé át kell alakítani, de erre megvannak az engedélyek – mondta Kató Béla.

Hozzátette, a 90-es évek elején alapított, és azóta is a II. Rákóczi Ferenc utca 17. szám alatti tömbház egyik lépcsőházában működő református diákotthon felújításra, átépítésre szorulna, ez azonban körülményes. Úgy döntöttek, hogy „ki kell váltani az épületet, helyette másikat vásárolni vagy építeni”. Végül a vásárlás mellett döntöttek, és

csütörtökön kötötték meg az adásvételi szerződést a Kossuth Lajos utcai Európa Hotel épületére. Ide költözik tehát a diákotthon

– tudatta a püspök.

Zsúfoltabb lesz a forgalom?

A jelenleg zajló építkezések befejeztével az új ingatlanok között egy óvodaépület is helyet kap. A fölmerült kérdésre, miszerint ez nem nehezíti-e meg a városközpont amúgy is zsúfolt autós forgalmát, a püspök elmondta: akik ide fognak járni, eddig is ide jártak, hiszen a Bethlen Gábor utca 14. szám alatt működő, szintén a kollégiumhoz tartozó Napsugár óvoda költözik át.

Juhász Ábel, a Református Diákotthon vezetője elmondta, ami az általa vezetett intézmény diákjait illeti, ők is átköltöznek majd az új épületkomplexumba, de ők „eddig is gyalog jártak, ezután is így fognak ide jönni, a csúcsforgalomhoz tehát ők nem tesznek hozzá semmit”.