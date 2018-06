Jelenség, ami nincs jó hatással a vidéki tanintézetekre

Létező jelenség a Csíkszeredához közeli településeken is, hogy a negyedikből ötödik osztályba feljutó tanulókat szüleik inkább városi iskolába íratják. Az iskolások számának évenkénti csökkenése akár osztály- és tagozatmegszűnésekhez is vezethet az érintett vidéki iskolákban.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke szerint ez a jelenség összefüggésbe hozható azzal, hogy léteznek bizonyos előítéletek a falusi környezetben működő iskolákkal kapcsolatosan, holott a megyénkben is nagyon sok jól felszerelt, megfelelő oktatási viszonyokkal rendelkező, falusi környezetben lévő tanintézet van.

Főképp a vidéken élő értelmiségiek, de a tehetősebb szülők is megteszik, hogy inkább nap mint nap beszállítják gyerekeiket egy városi iskolába, minthogy az otthonukhoz közelibe járassák őket

– magyarázta Burus, aki úgy látja, leginkább a városhoz közeli települések iskolái körében tapasztalható a szóban forgó jelenség.

„Pontos kimutatás nincs arról, hogy milyen mértékben is van ez jelent a Hargita megyei közoktatási rendszerben, azonban tapasztaltuk, hogy vannak olyan vidéken élő szülők, akik a negyedik osztályt követően inkább városi, vagy más szomszédos település tanintézetébe íratják gyerekeiket” – erősítette meg érdeklődésünkre Görbe Péter főtanfelügyelő. Ez persze – folytatta – nincs jó hatással a kisebb vidéki iskolákra nézve, a tanulók számának csökkenése akár osztály- és tagozatmegszűnéshez is vezethet.

Azonban

a szülők joga, hogy olyan iskolába írassák a gyerekeiket, amelyet a legjobbnak vélnek számukra

– húzta alá Görbe Péter. A főtanfelügyelő szerint ez a fajta „iskolák közötti vándorlás” egyelőre nem öltött nagy méreteket Hargita megyében, viszont tény, hogy már érezhető a vidéki környezetben működő, összevont (szimultán) osztályok állományának növekedése, amelyek már nemcsak az elemi oktatásban, az általános tagozatokban is jelen vannak.

Dávid Zoltán, a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola igazgatója lapunknak elmondta, hozzájuk minden tanévben legalább öt gyereket íratnak ötödik osztályba a környező településekről. Fehér Ilonától, a csíkpálfalvi Márton Ferenc Általános Iskola igazgatójától tudjuk, ők is tapasztalták, hogy a helyi szülők közül néhányan inkább csíkszeredai iskolába íratják gyerekeiket. Lőrincz Zoltán, a csíkszentsimoni Endes József Általános Iskola igazgatója is azt erősítette meg, hogy esetükben is volt már erre példa, viszont az elmúlt esztendők tapasztalati alapján keveset tudna mondani.

Nem vagyunk annyira közel a városhoz, hogy ez tömeges méreteket öltsön, évente három-négy tanulót érint

– fejtette ki.

Kovács Anikó, a csíkkozmási Dr. Boga Alajos Általános Iskola igazgatója arról számolt be, hogy esetükben nem városi iskolába, hanem inkább a szomszédos csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Általános Iskolába íratják egyes szülők a negyedik osztállyal végzetteket. „A szülők az iskolánkban tanuló roma gyerekek miatt viszik el a gyerekeiket innen. Próbáltam már ész érvekkel hatni rájuk, de sok esetben nem lehet. Következő tanévtől például hat gyerek távozik tőlünk” – zárta az igazgató.