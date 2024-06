Jegyezzük fel! Történelmi sikert hozott az RMDSZ-nek ez a szavazatszám

99 százalékos feldolgozottságnál 566 ezer szavazatot kapott az RMDSZ az EP-listákra, ezzel történelmi győzelmet aratott a Szövetség – írják az RMDSZ közleményében, hozzátéve, hogy mindez jelen állás szerint 6,5 százalékot és két európai parlamenti képviselőt jelent Brüsszelben. Emellett 199 polgármesteri és 4 megyei tanácselnöki mandátumot is szerezett az RMDSZ.

„A vasárnapi választáson történelmi siker született, húsz éve nem született ilyen jó eredmény. Ez az erdélyi magyarok és az RMDSZ közös sikere!” – nyilatkozta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke megköszönte a bizalmat és a támogatást, és mindenkinek köszönetet mondott, aki végigdolgozta az elmúlt négy évet, és az elmúlt fél év kampányát.

„A magyar emberek megértették az EP-választások tétjét, világos üzenetet küldtek Bukarestbe és Brüsszelbe is: önálló, erős hangunk és erős képviseletünk lesz. És a magyar emberek értékelték az önkormányzatok munkáját is: megerősítették a bizalmat és a jó irányt is. Tegnap