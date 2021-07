Jégeső pusztított Marosszéken – leginkább a veteményesekben keletkezett kár

Kárba veszett munka. Látványos pusztítást végzett a jégeső a veteményesekben • Fotó: Rab Zoltán

sok gyümölcs, különösen a most érő kajszi barack, de a még zöld szilva és dió is a földre került.

A felkarózott paradicsom felső ágai összetörtek, az ökölnyi zöld terméseken sötét ütésfoltok jelentek meg. Az uborkák teljesen összetörve hevertek a földön. Látványos pusztítást végzett a jégeső a csemegekukorica töveken is, a széles leveleket széttépte, a szárat földre kényszerítette. A hagymát, amelynek még zöld szárát egy korábbi vihar döntötte a földre, most meg is szaggatta a jég.

Egyedül a zöldborsó és a paprika úszta meg az éjszakai ítéletidőt, és lehetséges, hogy a megtépázott, de már korábban virágba borult burgonya is megmenekül.

Agrármérnöki tanácsok

Az általunk megkérdezett agrármérnök azt mondta, hogy a jégeső által megvert paradicsomtöveket kékköves oldattal kell bőven megpermetezni, így megakadályozva, hogy a „sebek” megfertőződjenek és a növényt elpusztítsa a ragya.