Jégeső okozott károkat Felcsíkon

Alaposan elverte a jég Csíkrákost és Madéfalvát vasárnap este, az előrejelzett vihar következtében. Olvasónk fotóinak tanúsága szerint a nagyszemű jég a veteményekben is jelentős károkat okozott, emellett beborította az udvarokat, utakat is. Mint arról beszámoltunk, Hargita megye több településén is áramszünetet okozott a vasárnap esti vihar.