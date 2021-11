Javult a járványhelyzet Hargita és Maros megyében, az egészségügyi intézményekre nehezedő nyomás is csökkent

Van ok a bizakodásra. Egyre kevesebb fertőzött szorul kórházi ellátásra Hargita és Maros megyében • Infografika: Tóth Szilárd

Jelentősen lecsökkent az elmúlt két hétben a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma Hargita és Maros megyében. Míg november kilencedikén előbbi megyében 372, utóbbiban pedig 562 beteget kezeltek, keddre ezek az értékek 199-re és 399-re estek vissza. Rossz hír viszont, hogy

a páciensek többsége továbbra is kritikus vagy súlyos állapotban van.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban a két héttel korábbi 152 helyett már csak 71 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst ápoltak kedden, közülük 56-an szorultak oxigénnel történő légzéstámogatásra – tudtuk meg Kiss Edit sajtószóvivőtől. Örvendetes az is, hogy

míg hosszú hetekig az intézmény Covid intenzív terápiás (ATI) osztálya folyamatosan tele volt, kedden a tíz ágyból csak öt volt foglalt.

Az itt fekvő betegek állapota viszont kritikus, ahogy a fertőző osztályon fekvő négy, illetve a tüdőgyógyászati és a belgyógyászati osztályokon ápolt két-két páciens állapota is. Emellett további 29 beteg a betegség súlyos tüneteivel küzd. A gyermek- és az újszülött osztályon két kiskorút kezelnek középsúlyos tünetekkel. A gasztroenterológiai osztály viszont felszabadult, és visszatért eredeti rendeltetéséhez.

A kórházba beutaltak 86 százaléka nincs beoltva.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban a november 9-ei 126-hoz képest szintén jóval kevesebb, 68 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst kezeltek kedden Zörgő Noémi sajtószóvivő elmondása szerint. Mint részletezte, közülük mindössze egy személy rendelkezik enyhe tünetekkel, a fennmaradó 67 páciens középsúlyos vagy súlyos állapotban van. Az intenzív osztály ebben az intézményben sincs már tele,

a tíz hely közül nyolc foglalt, két beteget intubáltak.

Emellett az osztályokon 44-en szorulnak oxigénnel történő légzéstámogatásra. A kórházba beutalt fertőzöttek 92 százaléka nincs beoltva.

Csökkent a beutalt fertőzöttek száma a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban is, a két héttel ezelőtti 47 helyett kedden 27 igazoltan koronavírusos személyt kezeltek az intézményben, az intenzív osztályon három személyt ápoltak, kettőt közülük intubáltak – számolt be megkeresésünkre Fülöp Enikő kórházmenedzser. Hozzátette: minden beteg súlyos vagy középsúlyos állapotban van, oxigénes légzéstámogatásban 17-en részesülnek.

Ahol csökkentek a számok, de nem jelentősen

Noha Maros megyében is folyamatosan csökken az új koronavírusos betegek száma, a kórházi ellátásra szoruló fertőzötteké még mindig magas. A Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan a Székelyhonnak elmondta: míg múlt héten 140 beteg volt beutalva hozzájuk, legtöbben súlyos és nagyon súlyos állapotban, ezt a hetet 122 beteggel kezdték, és mind a tíz intenzív terápiás ágy foglalt. Kifejtette, hogy az általános beteglétszám csökkenése után legalább 10–14 napot kell várni, amíg az orvosi ellátásra szoruló betegek száma is csökken. Ez azt jelenti, hogy amikor két hétig alig van új koronavírussal fertőzött személy a megyében, akkor kezd csökkenni a beutalt betegek száma, és akár egy hónapot is várni kell addig, amíg megüresednek az intenzív terápiás ágyak. Az igazgató továbbá arról is beszélt, hogy

az egészségügyi személyzetnek nagy szüksége van egy kis felszusszanásra, mert testileg és lelkileg is megterhelő időszak áll mögöttük.