Javítják és kövezik az etédi mezei utakat és utcákat

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Mintegy 350 ezer lejt különített el költségvetésében az etédi önkormányzat, amelyből a nyári karbantartási munka részeként újrakövezik a települések utcáit, valamint járhatóvá teszik a mezei utakat – fejtette ki lapunknak Szilveszter Attila polgármester.

Ami a lakók feladata

A tisztségviselő arról is beszélt, azért, hogy minél tovább használhatók legyenek az utak, a lakók is el kell végezzék a feladatukat, mégpedig a portáik előtt lévő sáncok kitakarításával. Noha erre törvény is kötelezi őket és felszólítást is kaptak a hivataltól, eddig még nem sokan láttak munkához. Szilveszter kijelentette, hogy

aki nem végzi el a feladatát, az újabb felszólítást fog kapni és ha akkor sem cselekszik, kénytelenek lesznek bírságolni.

„Hiába takarítja ki a hozzá tartozó sáncszakazt kilenc ember egy utcában, ha egy nem, akkor esőzésekkor úgyis gondok lesznek. Erre mindenkit a törvény kötelez, amit be kell tartani” – fogalmazott a tisztségviselő.