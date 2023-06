Játékkatonák, társadalomtörténeti kuriózumok és nosztalgiázás a székelyudvarhelyi múzeumban

B. Szabó János Romániára vonatkozóan is végzett egy kisebb kutatást, és kiderült, itt is nagyon hasonló volt a helyzet: a termelőszövetkezetekben voltak fröccsöntőmesterek, és ők is külföldi munkák alapján készítették el a játékfigurákat, annyi különbséggel, hogy ők jórészt csak nyugat-európai országok figuráit másolták.

„Egy kis keresgélés után könnyű dolgunk volt, hiszen fantasztikus kiállításról kaptunk hírt, amit utána meg is tudtunk látogatni a Budapesti Történeti Múzeumban, ahol Kádár (játék) katonái címmel egy olyan 400 négyzetméteres kiállítás nyílt, amelynek egy kicsinyített mása itt, a székelyudvarhelyi múzeumban is bemutatkozik ma (csütörtökön, szerk. megj.)” – elevenítette fel a tárlat előzményeit. Miklós Zoltán ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy szombaton délután 4 órától éjfélig, a múzeumok éjszakáján is megtekinthető a tárlat, de a rendezvényre különlegességekkel is készülnek.