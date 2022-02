Járványügyi szabályok nehezítik az életet az iskolákban

A gyermekekkel a legnehezebb betartatni a járványügyi szabályozásokat, annak ellenére, hogy az általunk megkérdezett csíkszéki iskolákban igyekeztek mindenhol a legjobban megfelelni az előírásoknak. Azonban van olyan iskola is, ahol több feljelentéssel is szembe kellett néznie a tanintézet vezetőjének.

Kézfertőtlenítéssel, távolságtartással és maszkhordással védekeznek a járvány terjedése ellen az iskolákban • Fotó: Veres Nándor

A koronavírus-járvány kitörése óta eltelt közel két évben szerfelett megváltozott a megszokott iskolai élet a szigorú járványügyi intézkedéseknek köszönhetően. Megkerestünk néhány iskolavezetőt, hogy megkérdezzük, hogyan befolyásolták a tanintézet működését a korlátozások, mennyire tudnak megfelelni a szabályozásoknak.

Nehéz betartani

Blénesi Csaba, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola igazgatója elmondta, meglehetősen nehezítik az iskola működését a járványügyi intézkedések, ráadásul folyton követni kell, hogy szükséges-e online oktatásra váltani, vagy maradhat a jelenléti. Elmondta azt is, hogy az oktatók és a diákok körében is történtek már megfertőződések. A nyáltesztek kiosztása szintén plusz feladat, akadnak diákok, akik át sem veszik. Ugyanakkor

a zsúfolt iskolafolyósokon nehéz betartatni az előírt távolságtartást.

A csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola igazgatója, Kánya László arról számolt be, hogy mivel külön épületekben tanulnak az óvodások, az 1–4. osztályosok, valamint az 5–8. osztályosok, illetve minden osztályban egyszemélyesek a padok, így egyszerű volt megoldani a távolságtartási szabályozást.

A szüneteket félórás eltéréssel tartják,

így az udvaron sem alakul ki zsúfoltság. Az előírásoknak megfelelően külön ki- és bejárást is tudtak biztosítani az épületekbe, kézfertőtlenítésre is van lehetőség. Hozzátette, tavaly, tanév elején volt közegészségügyi ellenőrzés a tanintézetben, akkor mindent rendben találtak. Azóta egy koronavírusos esetről tudnak, egy gyermek családjában történt megbetegedés, így ő is karanténba került.

Fals pozitív tesztek

Csíkszentimrén szintén külön épületekbe járnak az óvodások, az 1–4., valamint az 5–8. osztályos diákok, amely jelentősen könnyíti a járványügyi szabályozások betartását, ami a kötelező távolságtartást illeti. Ferencz Károly, az Arany János Általános Iskola igazgatója azt is elmondta, hogy maszkokat is tudnak biztosítani azoknak a tanulóknak, akik nem tudnak otthonról hozni, vagy elfelejtik feltenni. A maszkokat a tanfelügyelőségtől, valamint az RMPSZ-en keresztül a magyar kormánytól kapták.

Továbbá elmondta, hogy a kiosztott nyálteszteket is lelkiismeretesen elvégzi a tanulók többsége, és rendszeresen küldik az eredményeket az iskolának. Ennek kapcsán megjegyezte, az utóbbi időben

egyre több olyan visszajelzést kaptak, hogy a teszt fals pozitív eredményt produkált, amelyet a PCR-tesztek nem erősítettek meg.

Tőle tudjuk, hogy jelenleg egy gyermek és egy alkalmazott van karanténban koronavírus-fertőzés miatt.

Minden hatósághoz feljelentették

„Van egy óvónő kolléganőnk, aki rögeszmésen minden hatóságnál feljelentett, a munkaügyhöz, a munkavédelemhez, a közegészségügyhöz.

A tanügyminisztériumhoz például 112 oldalas panaszt nyújtott be, az ügyészséghez 60 oldalast, és 250 hangfájlt csatolt hozzá. Állandóan fotóz, filmez, immár három éve”

– osztotta meg Kopacz Edwárd, a csíkszentgyörgyi Gál Sándor Általános Iskola igazgatója. A szóban forgó munkatársa azt is felrótta, hogy nem tartott felkészítőt nekik, hogyan kell helyesen a maszkot hordani. Hozzátette, az utóbbi években emiatt

olyan sok hatósági ellenőrzésük volt, hogy náluk biztosan minden szabály be van tartva.

A járványügyi intézkedéseket is maradéktalanul betartják, már ami rajtuk múlik. „Van elég maszkunk, kézfertőtlenítőnk, és nyáltesztünk is van megfelelő mennyiségben” – sorolta. Hozzáfűzte, az már más kérdés, hogy a gyermekek mennyire tartják be a távolságtartást. Például egy hatéves gyermeket nehéz megakadályozni abban, hogy ne érintkezzen a társaival, holott a padokat az előírásoknak megfelelő távolságba helyezték egymástól. Ugyanakkor a maszkhordás is nehézkes számukra, ha rájuk szólnak, akkor felteszik a maszkot, de egyébként nem szívesen hordják.