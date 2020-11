Járványhelyzet sújtotta szórakoztatóipar: a véltnél nagyobb a baj

Bezárt vendéglátóegység. Kérdéseikre nem kapnak megnyugtató válaszokat • Fotó: Beliczay László

Miközben tavasszal még sok, a szórakoztatóiparban dolgozó személy vélte úgy, a járványhelyzet csak átmeneti, így legkésőbb ősszel bizonyos korlátozások mellett újraindulhat a szektor, mára világossá vált, hogy jó időre lemondhatunk erről.

„Ez a nyár elveszett", de szeptembertől valószínűleg újraindul az éjszakai élet A koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések egyik nagy kárvallottja a szórakoztatóipar. A klubok és DJ-k (lemezlovasok) különösen érintettek, hiszen a világjárvány következtében gyakorlatilag bevétel nélkül maradtak az utóbbi hónapokban.

Szakmát váltottak

„Az ebből élő DJ-ket (lemezlovasokat), zenekarokat, illetve az egész szektort hatalmas pofonként érintette a március óta tartó járványhelyzet. Senki sem számított egy ekkora csapásra.

Mindenkinek tervei, szerződései voltak a nyári szezonra, amelyek néhány nap alatt füstbe mentek. Sok cég bezárt, sokan a kollégák közül más lehetőségek, munka után néztek. Nagyon sok lemezlovasként dolgozó ismerősöm beállt fuvarozni

– fejtette ki érdeklődésünkre Varga Árpád, ismertebb nevén DJ Pici.

Mint fogalmazott, meglátása szerint ez az iparág még sok ideig egy helyben fog toporogni. „Ha visszaemlékezünk márciusra, áprilisra, mindenki arról álmodozott, hogy ez az időszak csak átmeneti. Most itt vagyunk november közepén, és annyival vagyunk okosabbak, hogy talán a 2022-es évet mondanám egy új kezdetnek. A kisebb bulikat talán tavasztól, bizonyos korlátozások mellett engedélyezik majd” – tapogatózott a bizonytalan jövőben.

Sötétben tapogatóznak

Szécsi Zsolt, a székelyudvarhelyi Alsó és Felső G szórakozóhelyek tulajdonosa szerint ahogy tavasszal, úgy most is bizonytalan, kiszámíthatatlan az iparág helyzete. „Ha a júniusi újranyitáskor tudtuk volna, hogy ez vár ránk, valószínűleg sok vendéglátóhely ki sem nyit, vagy teljesen másképp tervezi a működését. Sötétben tapogatózunk most is, biztosat senki sem tud” – vázolta a helyzetet. Elmondta, az iparág képviselői abszurd és elkeseredett helyzetben vannak.

Úgy lett a vendéglátó- és szórakoztatói szektor a járvány rút kiskacsája, hogy igazából sosem volt megindokolva, hogy miért. A tiltások és korlátozások mellett, amivel sújtották a szektort, nulla támogatás vagy segítség járt az állam részéről.

Ahogy minket kezeltek ebben a helyzetben, az tavasszal furcsa volt, most már meg a nevetséges lenne a találó jelző. Mondom ezt azért, mert szinte naponta változtatnak a törvényeken. Abszurd és megalázó velünk szemben, ahogy kezelnek minket” – nehezményezte.

„Halottnak a csók”

Szécsi szerint a teraszok nyitva hagyása ilyen időszakban olyan, mint „hallottnak a csók”. „Engedik, hogy ne vádolják a döntéshozókat azzal, hogy bezáratnak, de a valóság az, hogy ez inkább veszteséget termel.

Mi még kitartunk, de ebben a kilátástalan helyzetben a bezárás már egy igen valós veszély

– magyarázta. Hozzátette, a vendéglátói szektor több szervezete is kérte a kormányt, hogy indokolják meg, mitől nagyobb az esélye elkapni a vírust egy vendéglőben, kocsmában, ahol folyamatosan fertőtlenít a személyzet, és betart minden előírást, szemben egy bevásárlóközponttal, ahol „egymásnak adják az emberek a kosarakat”. „Erre a felvetésre nyilván semmilyen konkrét válasz nem érkezett. Teljesen nyilvánvaló, hogy a szórakoztató- és vendéglátóipar a fekete bárány ebben a helyzetben, és ez nem is fog változni” – zárta Szécsi Zsolt.

Ha menni kell...

A szórakoztatóhelyek és előadók mellett a hang- és fénytechnikával foglalkozók is megsínylik a járványhelyzetet. Bartalis Zsombi, a csíkszeredai Sound Light Stage Crew vállalkozás vezetője úgy fogalmazott, a járvány kezdetén a kiesés nem volt szem előtt, mivel a téli tartalékok még kitartottak márciusban is, viszont

amikor a nagyobb nyári fesztiválokat kezdték elnapolni, majd folyamatosan lemondani, akkor eszméltek rá sokan az iparág képviselői közül, hogy a véltnél sokkal nagyobb a baj.

„Nekem mint szabadúszónak nyíltak ide-oda lehetőségeim a nyár folyamán. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nem kellett más munka után nézzek, de ha menni kell, akkor mindenképpen egy fuvarozó vállalat, vagy a nyári szezonban egy biciklis futári munka az, ami vonz. Viszont nem vagyok olyan helyzetben, hogy válogathassak” – magyarázta. Bartalis Zsombi úgy látja, jövőben már elindulhatnak a kisebb rendezvények, és akkor minden, az iparágban dolgozó ha fél gőzzel is, de visszatérhet a szeretett szakmájához.