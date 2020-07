Járhatóbbá teszik a megviselt gyergyószentmiklósi utakat

Földgyaluval és az úthengerrel próbálják járhatóbbá tenni a polgármesteri hivatal a gyergyószentmiklósi kövezett utakat. Bőven van tennivalójuk most is, mint minden nyáron.

Esőzés után helyreállítás: javítják a kövezett földutakat • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklós több városrészén nincs aszfaltburkolat az utcákon, a kövezett földutakat pedig minden évben megviseli a tél. A tavasz folyamán hetekig tartó esőzések sem tettek jót, a júniusi felhőszakadások pedig olyan helyekről is elmosták a töltést, ahol addig járható volt az út. Ezek helyreállításán dolgoznak a mellékgazdaság gépei és munkatársai.

A napokban végiggyalulták, kiszélesítették az Ady Endre utca külső szakaszát, így a már személyautóval is végig lehet haladni 4-es kilométer környéki hétvégi házakig; ott egyébként eddig csak egy sáros kocsinyom jelentette az utat. Csütörtök délelőtt a Gyilkostó fele haladó országútról a 4-es kilométer és Kovácspéter fele vezető út alsó szakaszán folyt a munka.

A városban is dolgoznak

A földutak javítása a város alsó részén kezdődött el, a Tölgymező utcától haladtak fel a felszeg felé, legyalulták és úthengerrel tömörítve tették járhatóvá az utakat. A június 22–23-i felhőszakadások a Vár és Erdő utca találkozásánál okozták a legtöbb gondot. A kapuk előtt húzódó sáncokban nem fért el a hegyről lezúduló víz, itt fel kellett szedni a kapubejáratoknál a hidakat. Hat család udvarára most új átereszek fölött lehet bejutni. Ezeket a fűtőműnél tárolt régi csövekből alakították ki – tudtuk meg.

Vannak utcák még, ahová nem jutottak el a gépek. Ezek azok, ahová már nem elég a földgyalu, hanem töltés is szükséges, hogy eltűnjenek a gödrök. Ezekre a helyekre a következő időszakban fognak dolgozni. Közben az aszfaltozott utakon is van javítanivaló, a Gyilkos-tó úton, és a temető utcánál is számos kátyú van előkészítve aszfaltozásra, ezt is a mellékgazdaság végzi.