Járhatatlan utat hoznak rendbe Bogárfalva és Oroszhegy között

Már-már elfeledett, legjobb esetben is csak traktorokkal és terepjárókkal használható megyei utat tesz rendbe Bogárfalva és Oroszhegy között Hargita Megye Tanácsa. A felújítás elsősorban az utóbbi település lakóinak kedvez, hiszen mintegy tizenöt kilométert rövidíthetnek Marosvásárhely és Segesvár irányába.

Járhatóvá teszik a járhatatlant. Egyelőre kövezett útban gondolkodnak • Fotó: Barabás Ákos

Két éve döntötte el Hargita megye Tanácsa, hogy a helyi vezetők kérésére rendbe hozzák a jelenleg is járhatatlan, bebokrosodott utat Oroszhegy és Bogárfalva között – fejtette ki lapunknak Borboly Csaba, az intézmény vezetője. Mint mondta: céljuk, hogy a települések újbóli összekapcsolásával megerősítsék a helyiek közötti kapcsolatokat, ugyanakkor turisztikai és gazdasági érdekeket is szolgál a projekt.

A terv szerint járhatóvá teszik a mintegy 5 kilométeres földutat:

kiszélesítik, sáncokat ásnak és átereszekkel is segítik a vízelvezetést, ugyanakkor le is kövezik az utat.

A távlati tervekben aszfaltozás is szerepel, ha annyira megnövekedik az út használata, hogy az szükségessé válik. Borboly mindemellett arra is kitért, hogy még ebben a hónapban elkezdődik a 13A jelzésű országút és Bogárfalva közötti megyei út leaszfaltozása. Már befejeződött az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás és a kezdéshez szükséges dokumentumokat is kiállították. „Most már a kivitelező térfelén van a labda, tőle függ, hogy mikor kezdődik el az aszfaltozás” – fogalmazott.