Járdaépítés kezdődik Csíkszentdomokoson, biztonságosabb lesz a gyalogosok közlekedése

A sűrű gépjárműforgalom miatt az E578-as út településeken áthaladó szakaszain több önkormányzat is járdaépítésbe kezdett a gyalogosok biztonsága érdekében. Csíkcsicsóhoz hasonlóan Csíkszentdomokoson is elkezdődik a beruházás, amelynek előkészítése nem volt egyszerű: tavaly három közbeszerzési eljárást írtak ki, ezek közül csak a második kiírásra érkezett egyetlen ajánlat, amely nem volt megfelelő, így nem tudták elfogadni. Végül tavaly ősszel sikerült szerződést aláírni a műszaki tervek elkészítésére és a kivitelezésre, időközben a tervek elkészültek, és a szakhatósági engedélyeket is beszerezték – tudtuk meg Karda Róbert polgármestertől. Mint elmondta,

már csak az országos útügy és a rendőrség beleegyezése szükséges, így rövid idő múlva munkához lát a megbízott cég.

Kiegészítésre szorul a támogatás

A község korábban a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) részéről 2,6 millió lej értékű támogatást kapott a beruházásra, ez viszont nem fedezi a költségeket, amelyek a jelenlegi építőipari árak alapján elérik a 3,2 millió lejt, áfa nélkül. Ebből az összegből 7,5 kilométeres hosszúságú járdaszakaszt lehet megépíteni.

Mivel a támogatásból meglévő összeg kiegészítésre szorul, a munkálatokat két szakaszra osztották, az első részt, amely 5 kilométert jelent, szeretnék idén elvégezni az út egyik oldalán.

Térkő burkolatot készítenek, a polgármester szerint abból a megfontolásból, hogy ha bármilyen okból fel kell szedni, akkor ez egyszerűbb legyen. „Bízunk benne, hogy ebben az évben lesz lehetőség pótolni a hiányzó összeget, ehhez a megyei tanács segítségét, de más kormányzati forrásokat is igyekszünk igénybe venni” – mondta a községvezető.

A második szakasz elkészültével az E578-as út Csíkszentdomokoson átvezető részén mindkét oldalon járdákon közlekedhetnek majd a gyalogosok, mivel 2019-ben már 1 kilométernyi járdaszakasz épült a község Marosfő felőli részén

Az európai úton jelentős közúti forgalom mellett dolgozni nem egyszerű feladat, így a következő hónapokban, ahogy Csíkcsicsóban is történt, az autósoknak esetenként forgalmi akadályokra, várakozásra kell számítaniuk a munkálatok miatt.