A megannyi japán márkát képviselő személyautókat, versenygépet, old timereket nemcsak kiállították, hanem driftcsaták és pályaverseny keretében is bemutatkoztak az érdeklődőknek, amelyekhez az európai standardok szerint is az élvonalhoz tartozó fortyogófürdői kartingpálya kitűnő feltételeket biztosított. Kartok bőgetése mellett arra is nyílt lehetőség, hogy aki akarja, szimulátor segítségével átélhesse egy igazi versenyautó vezetésének élményét.

Az utcai autók annak függvényében kaptak engedélyt a részvételre, hogy egyediségükkel mennyire tűntek ki a tucatjárgányok közül. A szervező ígérete szerint Kézdivásárhely jövőben is számíthat Saisho Festre, talán már húsvétra sikerül összehozni egy újabb, ezúttal már tematikus találkozót.