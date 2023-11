Januártól a kórházaknál lehet leadni a lejárt gyógyszereket – nem mindenhol örülnek ennek

Székelyudvarhelyen több okból sem feltétlenül logikus lépés ez a módosítás – mondta el a Székelyhonnak Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivője. A városban ugyanis a lejárt szavatosságú gyógyszerek leadására az eddigiekben is volt lehetőség, jelenleg is kilenc gyógyszertár végzi a gyűjtést, és mivel ezek közül egyeseknek több üzletük is van,