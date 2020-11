Január elsejétől már nem jár az ingyenes egészségügyi ellátás az Angliába érkező EU-s állampolgárok többségének

Az Egyesült Királyságban dolgozó külföldieket, az ottani munkavállalásra készülőket, de a látogatási céllal kiutazni szándékozókat is érintik azok a változások, amelyek Nagy-Britannia, illetve Észak-Írország Európai Unióból való kilépését szabályozó megállapodás rögzít az egészségügyi ellátásra való jogosultságot illetően.

Anglia esetében megváltozik az egészségbiztosítás • Fotó: Pixabay.com

Jó hír azoknak a román állampolgársággal rendelkező külföldi munkavállalóknak, akik már az Egyesült Királyságban élnek, hogy ők az átmeneti időszak vége, azaz december 31. után is az eddig feltételek szerint lesznek jogosultak az egészségügyi ellátásra Nagy-Britanniában, illetve Észak-Írországban.

„Aki most ott van és ott letelepedési engedélye, munkavállalási engedélye van, annak a jogai továbbra is érvényesek maradnak, de azoknak, akik januártól akarnak menni, már másak a lehetőségeik. Lesz elég sok változás. A most aláírt kilépési egyezmény értelmében aki például ott van december 20-án Nagy-Britanniában és ott akar maradni január 20-ig turistaként, akkor nyugodtan maradhat, mert a biztosítása, tehát az európai egészségügyi kártyája érvényes marad addig, de aki például január másodikán utazik ki, annak már nem lesz érvényes ez a biztosítása” – magyarázta a különböző helyzeteket a frissen létrejött nemzetközi egyezmények alapján Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Az intézmény tájékoztatása szerint a kilépési egyezmény Nagy-Britanniai lakhellyel rendelkező külföldi haszonélvezői, érintettjei két kategóriába sorolhatók:

Az egyik csoportba az Egyesült Királyságban tanuló román állampolgárok tartoznak, például egyetemisták, akik már be vannak jelentkezve az Egyesült Királyság egészségbiztosítási rendszerébe, illetve ezután teszik ezt meg a kilépési egyezmény haszonélvezőiként.

A másik csoportba azok tartoznak, akik romániai egészségbiztosítással rendelkeznek, de munkaügyi kiküldetésben Nagy-Britanniában dolgoznak és egészségbiztosítotti státuszukat mindeddig az S1 nyomtatvánnyal igazolták. Nekik tudniuk kell, hogy ez a dokumentum automatikusan érvényét veszti január elsejétől – még akkor is, ha hosszabb időre volt kiállítva –, ugyanis a kiküldetésben dolgozó munkavállalók esetében nem lesz összehangolva az EU és az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszere az átmeneti időszak végét követően.

Nehezebbé válik a beutazás

Azok a romániai egészségbiztosítással rendelkező román állampolgárok, akik az átmeneti időszak lejártakor, azaz december 31-én már az Egyesült Királyság területén tartózkodnak turistaként, az európai egészségügyi kártya, illetve az azt helyettesítő igazolás alapján megkaphatják a szükségessé vált egészségügyi ellátást a szigetországban. Ezért nem kell fizetniük: az európai egészségügyi kártya, illetve az S1 nyomtatvány alapján elvégzett egészségügyi szolgáltatások elszámolása intézményi szinten történik, tehát a romániai egészségbiztosítási pénztár téríti meg a szolgáltatást elvégző szigetországi egészségügyi intézmény számára.

2021 január 1-jei hatállyal megszűnik az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti szabad mozgás, és az EU, valamint a szigetország társadalombiztosítási rendszereinek az összehangolása is felbomlik.

Ez érinti azon román állampolgárokat is, akik nem haszonélvezői a kilépési egyezménynek és hosszabb időre terveznek kiutazni – függetlenül attól, hogy ők diákok, nyugdíjasok, munkavállalók, vagy a felsoroltak rokonai. Január elsejétől ezeket a beutazásokat az Egyesült Királyság bevándorlási törvényei szabályozzák – hangsúlyozza a megyei egészségbiztosítási pénztár tájékoztatása. Ebben arra is rámutatnak, hogy aki több mint hat hónapra megy az Egyesült Királyságba, be kell fizetnie a bevándorlási egészségügyi adót (IHS), amely lehetővé teszi számára, hogy egészségügyi ellátásban részesüljön a szigetországban.