Jaj, az adósoknak: a telekkönyvbe is bevezethetik a közköltség-elmaradást

A lépcsőházat nem szabad többé tárolóként használni. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A marosvásárhelyi Tulajdonosi Társulások Ligája elnöke, Dumitru Rus lapunknak elmondta, a Hivatalos Közlönyben még nem jelent meg a szóban forgó törvény, amely több újdonságot tartalmaz, de azért ők már nagyjából tanulmányozták azt. Véleménye szerint a tulajdonosi társulások részére bonyolultabbá teszi az ügyintézést, például körülményesebben lehet összehívni egy-egy közgyűlést, vagy döntéseket hozni. A törvényben az szerepel, hogy

a közgyűlés összehívóját ki kell függeszteni a hirdetőtáblára, és alá kell íratni az összehívót minden lakóval, vagy értesítést kell küldeni nekik, és alá kell írják, hogy átvették azt.

Az új jogszabály, mint Dumitru Rus kiemelte, pontosan meghatározta a tömbházlakók kötelezettségeit és felelősségeit, a közös területek ügykezelésének felelősét, és megoldást talált néhány olyan dologra, amely eddig nem volt szabályozva.

„Összességében pozitívnak tartjuk az új törvényt. A jogszabály megjelenése után tájékoztatni fogjuk a marosvásárhelyi elnököket és adminisztrátorokat az újdonságokról, és minden segítséget megadunk nekik, hogy pontosan tudják alkalmazni az új jogszabály előírásait.”

Könnyített eljárás

A törvény kitér az adósságok behajtására is, részben szigorítva az eddigi előírásokat. Kimondja, hogy a lakótársulás elnökének vagy adminisztrátorának kötelessége kérvényezni a telekkönyvi hivatalnál, hogy vezessék be a telekkönyvbe a három hónapnál nagyobb adósságot, ha az meghaladja az országos bruttó minimálbért, ami jelenleg 1900 lej. Mint Kővári Zoltán, az egyik kövesdombi tulajdonosi társulás adminisztrátora lapunknak elmondta, ezt eddig is meg lehetett tenni, igaz, csak hosszas pereskedés után. Példaként említette, hogy az ő, kétszáz lakást tömörítő társulásánál volt egy cég, aki nem fizetett közköltséget, és végül hároméves bírósági eljárás után sikerült arra kényszeríteni, hogy rendezze a tartozását. A teljes bírósági eljárás végén lehetett volna azt is kérni, hogy a lakás telekkönyvébe írják be az adósságot.

HIRDETÉS

„Pontosan nem ismerem az új törvényt, de remélem, hogy megkönnyíti ezeket az eljárásokat, hogy könnyebben lehessen behajtani az adósságokat, és egyszerűbben lehessen beírni a telekkönyvbe, ha valaki adós. Ez ugye azt jelenti, hogy nem tudja eladni anélkül a lakást, hogy előzőleg törlesztené az adósságot. De nem elég, hogy a törvény megjelenjen és életbe lépjen, az alkalmazását is pontosan követni kell.

Nemrég volt egy olyan esetünk, hogy az egyik lakó talált egy olyan közjegyzőt, aki a lakótársulási igazolás nélkül hitelesítette az adásvételi szerződést, anélkül, hogy tudta volna, hogy az érintettnek van-e közüzemi vagy más jellegű tartozása, vagy sem.

Ez most is törvénytelen, de a tulajdonos megtalálta a kiskaput” – mondta az adminisztrátor.

Az új jogszabály kimondja, hogy egy lakótársulás adminisztrátora csak olyan személy lehet, aki ügyvezetői szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkezik. Ez eddig csak ajánlott volt, Marosvásárhelyen is több képzést szerveztek és okleveleket bocsátottak ki.

Mindenki beleegyezése kell

A hamarosan érvénybe lépő lakótársulási törvény kimondja, hogy a tulajdonosok kötelesek beengedni a lakásukba a társulás képviselőit, ha azok a közös vezetékeket akarják kicseréltetni, vagy ellenőrizni akarják a lakásban lévő vezetékek, hálózatok állapotát. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosi társulások képviselői ellenőrizni tudják, melyik lakásban vannak olyan meghibásodott vezetékek vagy szerelések, amelyek a többi lakásban kárt okozhatnak.

A törvény kitér arra is, hogy ha valaki kárt okoz szomszédjának – például eláztatja – a javítási, festési költségeket köteles megtéríteni.

Változások lesznek a közös tér használatát illetően is, ezeket az elírásokat is megszigorították. Például a lépcsőházban csak akkor lehet módosításokat eszközölni, vagy egy helyiség, például a szárító rendeltetését megváltoztatni, ha ebbe az összes lakó beleegyezik. Eddig a lakástulajdonosok kétharmadának rábólintása is elégséges volt. Nemcsak a nagylélegzetű változtatásokra kell mindenki igent mondjon, hanem például arra is, ha valaki egy virágállványt vagy egy kerékpártárolót akar a lépcsőházba elhelyezni.

A lakáson belüli módosítások terén is szigorítások lesznek, nagyobb lélegzetű munkálatok esetén a tulajdonos építkezési engedélyt kell kérjen, és ellenőrizni fogják, hogy az abban leírtakat betartotta-e.

A törvény azt is szabályozza, hogy mire lehet használni a késedelmi kamatot, és a lakók milyen módon kérhetik számon a társulási adminisztrátort vagy elnököt. Például a lakóknak lehetőségük van a közköltsége kifüggesztésétől számított tíz napon belül magyarázatot kérni a ráeső összeg részleteiről, és írásban megfellebbezheti a kirótt összegek jogosságát.