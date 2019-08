Ízletes, egészséges saláták a Főnix Konyhától

Meglehetősen népszerűek, hiszen könnyen elkészíthetők, ízletesek és egészségesek is a különböző nyári saláták, ezért is döntött úgy Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa, hogy ezekből mutat be néhányat e heti rovatunkban. Édes, sós és savanyú ízek keverednek majd a receptekben.