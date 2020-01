Ízig-vérig székely mobilos játékkal nevelnék környezettudatosságra a fiatalokat

A Kukacs játék prototípusa környezettudatosságra nevel. Akadályokon kell átfutni, szinteket teljesíteni a székely bácsi karakterével • Fotó: KialaCool-B fejlesztő csapat

Futó- és ugrójátékok képezik a Kukacs mobilos játék prototípusának alapját, amelyet egy csíkszeredai fejlesztőkből álló csapat hozott létre még tavaly novemberben. Kállai Emánuel, a KialaCool-B nevű csapat vezetője érdeklődésünkre elmondta, a közösség számára hasznos témát szerettek volna mobiltelefonos applikációjukhoz kapcsolni, így esett a választásuk a környezetvédelemre, azon belül is a szelektív hulladékgyűjtésre.

Így született meg Kukacs, a székely bácsi, akinek különböző akadályokat kell átugornia, miközben kergeti egy medve, és például olyan kvízkérdésekre válaszolnia, hogy milyen színű tárolóba kell eldobni a műanyaghulladékot.

Helyes válasz esetén a medve már nem kergeti Kukacsot. Mint a csapatkapitány magyarázta, minden szinten más-más témában lehet fejleszteni a karaktert, és ezzel egy időben hasznos tudással gazdagodhat a játékos. Célcsoportjuk ugyanis főként a fiatalabb korosztály, melynek tagjai szívesen játszanak mobiltelefonon, de akár felnőtteknek is szórakoztató lehet. „Ez a játék nemcsak szórakoztatna, hanem tanítana is” – jegyezte meg Kállai.

Továbbfejlesztenék

A prototípus annyira jól sikerült, hogy úgy döntöttek, továbbfejlesztik. „Elképzeléseink vannak, azonban szükségünk lesz támogatókra, beruházókra, hiszen ingyenes játékot szeretnénk készíteni” – mondta a fejlesztő. Hozzátette, a játék révén Székelyföldet is szeretnék reklámozni, ezért a pályák hátterét ismert székelyföldi tájak képeznék, mint az Egyeskő, a Szent Anna-tó és hasonlók. Arra is látnak lehetőséget, hogy angol nyelven is kiadják, így nemcsak magyar anyanyelvűeknek, de nemzetközi szinten is hasznos applikációnak bizonyulhat a környezettudatosságra nevelő játék.

A csíkszeredai fejlesztő csapat tagjai: Kállai Emánuel csapatkapitány, Kurkó Alajos Alfonz, Székely Zolta, Zsidó Enikő fejlesztők, valamint Csont Zsombor dizájner.