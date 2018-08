Izgalmas repertoárt kínál a Csíki Játékszín az új, huszadik évadjára

Jubileumi évadra készül a Csíki Játékszín. Minőségi előadásokat terveznek • Fotó: Gecse Noémi

Kányádi Sándorra emlékeznek

A következő év első előadásaként Borisz Akunyin Sirály című fekete komédiáját mutatják be, Albu István színrevitelében. A kortárs orosz szerző kortárs darabjában a nagy előd,

Csehov Sirályának utolsó jelenetét megtartva halad tovább a cselekmény, amely izgalmas detektívtörténetté alakul, ugyanazokkal a szereplőkkel

– ismertette Kányádi Szilárd. Ő rendezi az évad utolsó nagyszínpadi produkcióját is, Ünnepek háza címmel. A produkcióban Kányádi Sándor két színdarabja, az Ünnepek háza és a Kétszemélyes tragédia fonódik össze. A Csíki Játékszín igazgatója elmondta, a nemrég elhunyt költő születésének 90-ik évfordulójára tervezték két színművének együttes színrevitelét.

Vendégjáték, stúdióelőadások

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Zűrzavaros éccaka című vendégjátéka is szerepel a Játékszín kínálatában, három bérlet tulajdonosai a bérletrendszerben nézhetik meg a darabot, amelyre majd jegyeket is lehet vásárolni. A produkció Székely Csaba átirata Ion Luca Caragiale színműve után. Több stúdióelőadással is készül a csíkszeredai színház, Bartalis Gaberiella, Dálnoky Csilla és Zsigmond Éva Andrea színművészek is terveznek egy-egy ilyen projektet. Kányádi elmondta,

elindítottak egy kezdeményezést, melynek keretében lehetőséget biztosítanak a színészeknek, hogy megvalósítsák rég dédelgetett előadás-terveiket.

Az igazgató úgy összegzett, izgalmasnak ígérkezik az ünnepi évad, mint mondta, a Csíki Játékszín csapatától is ezt a visszajelzést kapta.

Péntekig fenntartják a helyeket

Augusztus 10-ig újíthatják meg bérleteiket a csíkszeredai önkormányzati színház tavalyi bérletesei, a Csíki Játékszín következő évadjára pedig szeptember 15-ig lehet bérletet váltani. A különböző bérletekről és áraikról a Játékszín Facebook-oldalán olvashatók részletek, illetve a 0266-314 472-os telefonszámon is szolgálnak információkkal. Megvásárolni a bérleteket a színház jegypénztárában lehet, munkanapokon 10-13 és 17-19 óra között. Az új évadtól az előadásokra jegyeket a bilete.ro online jegykiadó rendszerben is forgalmaznak majd.