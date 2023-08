Ízes átalakulás: a Hamm felvásárolta a sepsiszentgyörgyi Ospătarult

Sike Csanád, az Ospătarul alkalmazás alapítója már az elejétől fogva arra törekedett, hogy könnyebbé és kényelmesebbé tegye a helyi ételrendelést. A weboldal és az alkalmazás sikeressé vált, az emberek megszerették a megbízható ételrendelés egyszerűségét a hagyományos lehetőségekhez képest. Csanád most úgy érzi, hogy

A Hamm csapata hozzánk hasonló értékek mentén építkezett és fejlesztett Hargita megyében a kezdetektől fogva. Saját vállalkozásunkon keresztül azt tapasztaltuk meg, hogy Székelyföldön is lehet erős helyi brandet építeni, amely képes felvenni a versenyt a multikkal. Úgy véljük, hogy a Hamm és az Ospătarul : azaz

két helyi piaci szereplő összekapcsolása és együttes továbbhaladása olyan szinergiákat eredményez majd, amelyek a következő időszakban mind a partnerek, mind a fogyasztók előnyére is válnak majd.

Illetve abban segítik a Hamm-ot, hogy helyi kisvállalkozásként minél nagyobbra nőhessen a nemzetközi konkurencia jelenléte ellenére is. Hargita és Kovászna megye után azt kívánjuk, hogy Maros megye is mihamarabb felkerüljön a Hamm étel-házhozszállítási térképére.

„Önmagában az, hogy sikerül belépnünk a sepsiszentgyörgyi piacra, ezzel pedig a rég áhított Kovászna megye is felkerül a Hamm térképére, nem kis eredmény. Ehhez szükségünk volt nagyszerű csapatunkra, akikkel folyamatosan vállvetve haladtunk a fejlődés útján, szükségünk volt bátorságra, ambícióra és arra, hogy meglássuk a fejlődésben rejlő lehetőségeket” – mondta.

Az, hogy ez a lépés az Ospătarulon keresztül történt meg, egy plusz adalék, hisz Csanádék is egy erős helyi brandet építettek fel önerőből, aminek alappillérei a minőségi szolgáltatás, a folyamatos fejlődésre való törekvés és a partnerek, valamint kliensek felé való alázat volt. Hasonló pályát futottak be, mint mi, ennek köszönhetően jól ismertük egymást és egymás szolgáltatásait eddig is. Bízom benne, hogy ez a lépés csak egy újabb mérföldkő, hogy a Hamm a régió legerősebb márkájává váljon az ételrendelés piacán”.