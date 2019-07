Ivói gyerektábor körül ólálkodik a medve

Napi rendszerességgel látni egy medvét egy kedvelt ivói táborozóhely környékén: már nemcsak kukázik a nagyvad, hanem háztartásokhoz is betör, ezért fontos lenne, hogy a lakók jelentsék a károkat, különben a környezetvédelmi minisztérium nem ad engedélyt a kilövésére.

A medve felfeszítette a gyerektábor előtt található szemeteskukát • Fotó: Facebook

Kedvelt ivói táborozóhely környékén kukázik napi rendszerességgel egy medve, amely nemrég fel is feszítette a tározóhelyt körbekerítő rácsokat, hogy bejuthasson – tudtuk meg Sándor Barnától, Hargita Megye Tanácsának képviselőjétől. Mint érdeklődésünkre elmondta, rengeteg gyerek jár az ott megszervezett táborokba, és könnyen tragédiába torkollhat, ha valaki találkozik a nagyvaddal. Éppen ezért mielőbbi megoldást sürget az ügyben.

Arra is kitért, hogy valószínűleg arról az egyedről van szó, amely már több háztartásba is betört a környéken, sőt vélhetően már egy embert is megcsapott a karmaival, bár utóbbi esetet nem jelentették a hatóságoknak.

A helybéliek rettegnek, már nem is merik elhagyni a házaikat szürkület után

– vázolta a helyzetet. Megjegyezte, mindemellett Sikaszóban is problémákat okoznak a kukázó medvék.

Jelenteni kell a károkat

Sándor Barna hangsúlyozta, a lakók sok esetben nem jelentik a medvekárokat, mivel belenyugodtak a helyzetükbe, a korábbi próbálkozásaik sikertelensége, a megoldások elmaradása miatt. A megyei tanácsos szerint ezen a hozzáálláson mielőbb változtatni kell, hiszen csak így lehet elérni, hogy a környezetvédelmi minisztérium áthelyezési vagy kilövési engedélyt adjon a problémás egyedekre.

„Közösségi összefogásra van szükség ahhoz, hogy megoldódjon a probléma, mielőtt a nagyvad rátámad egy gyerekre vagy egy helyi lakóra. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy jelentsék a medvekárokat a helyi vadásztársulatnál, önkormányzatnál vagy a rendőrségen.” Addig is azt kéri a vadászoktól, hogy riasztólövésekkel igyekezzenek távol tartani a nagyvadat a táborozóktól.

A kilövés a megoldás

Tud az említett nagyvadról Benke József is, a Zetelaka és Társai Vadász- és Horgásztársulat igazgatója, aki szintén azt javasolja, hogy a lakók minden problémát jelentsenek a hatóságoknál. Ez fontos, hiszen csak így tudnak kilövési engedélyt kérni. Rámutatott,

riasztó lövéseket sajnos nem adhatnak le lakott területen, sőt a medvét is csak ezen kívül vehetik célkeresztbe.

Hozzátette, rengeteg gondot okoznak a nagyvadak a környéken, idén már hét tehenet is megtámadtak. Ivóban legalább három-négy medve garázdálkodik a vadászterületükön, Sikaszóban pedig kettő.