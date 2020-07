Itthon van a jövő, még ha külföldre is kell menni a megélhetésért (x)

Bizonytalan és változásokkal teli időszakot élünk, ez kétségtelen. Ilyenkor felértékelődik a biztonság, a kiszámíthatóság a magánéletben és a munkahelyen is. Örülhet, akinek munkahelye van, mondjuk, és valóban: a megbízható, kiszámítható állás nemcsak a biztos keresetet, hanem a biztos jövőt is jelenti.

Átalakulóban van a munkaerőpiac, elfogadjuk vagy sem, de kétségtelen, hogy a koronavírus-járvány és az azt követő válság felfordítja a mindennapjainkat. A világ eseményei már nem távoliak, magunk is bőrünkön érezzük.

A székelyudvarhelyi textilipar válsága még csak előfutára annak a gazdasági felfordulásnak, amelyet a szakemberek már megjósoltak. Az éles valóság viszont az, hogy közvetlen környezetünkben több száz embernek a megélhetősége került veszélybe. Erre a helyzetre reagál a Clearservice Kft., amikor újfent megbízható munkalehetőséget kínál a helybélieknek.

Hogy miért a Clearservice? Mert bizonytalan helyzetben biztos munkát tudnak ajánlani azoknak, akik munkanélkülivé váltak. Ugyanakkor, azoknak a frissen végzett fiataloknak is, akik kiszámítható jövőt szeretnének, itthon otthont teremtenének.

Létrejötte óta az Itthon otthont teremtünk program célja, hogy a külföldön megkeresett pénzből itthon olyan célokat és álmokat valósítsanak meg a cég munkatársai, amelyek valóra váltása különben egy élet munkája lenne. De azok számára is megoldást jelent a program, akik rövid vagy középtávú céljaikat a pénzhiány miatt ne tudják megvalósítani: akik a jelenlegi válságban maradtak munka nélkül és hiteltörlesztésük van, vagy lakásfelújításra, esetleg gépjárműcserére gyűjtenének, de azoknak is, akiknek gyermekeik taníttatása okoz anyagi nehézségeket. Számukra is mentőöv lehet a Clearservice Kft.

Az Itthon otthont teremtünk program részeként egyébként Dolgozó Támogatási Asszisztenciát is biztosít a munkaadó: a munkavállalók kiutazásának kezelése mellett a külföldi élet ügyes-bajos dolgaiban is segítenek eligazodni, a jelenlegi bizonytalan helyzetben is biztonságot nyújtanak munkatársaiknak. Az elmúlt hónapokban több új projekt is elindult a Clearservice-nél, még több biztos munkahelyet és egyúttal szakmát ajánlva azoknak, pénzt akarnak keresni, majd itthon képzelik el a jövőjüket. Ez ugyanis a kulcs: hogy a fiatalok és azok, akik idősebb korban keresik a megélhetésüket külföldön találják meg azt, ám a cég nyújtotta támogatássál arra is ráébredjenek, hogy utólag érdemes visszatérniük a szülőföldjükre, hisz itthon is van jövő.

