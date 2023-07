Itthon, orvosként képzeli el jövőjét

„Folyamatosan készültem, sokat tanultam a négy év alatt is, de főleg az utolsó évben, ráadásul egy kedves nevelőnő vezetésével a bentlakásban hetente imádkoztunk az érettségizőkért, ezért nem féltem az érettségi vizsgától” – válaszolta a 9,66-os átlagot elért Fazakas Anita arra a kérdésünkre, hogy hogyan készült a 12. osztályosok nagy megmérettetésére. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium természettudományok szakán végzett lány ugyanakkor hozzátette, az is sokat segítette őt a tanulásban, hogy bentlakásban lakott, az egyik szobatársa pedig osztálytársa is volt egyben, így egymással megbeszélhették az anyagokat.

Például, ha valaki a román nyelvű érettségi vizsgán 9-es jegyet ér el, még nem biztos, hogy egy orvosi rendelőben el tudná mondani románul a panaszait és azt, hogy mire lenne szüksége. Ezen kellene alapvetően javítani, jegyezte meg. Ugyanakkor úgy véli, mivel nem minden nyolcadikos választ jól középiskolát, szakot, ezért lehetővé kellene tenni számukra, hogy az érettségin az általuk választott tantárgyból is vizsgázhassanak opcionálisan, ugyanis vannak egyetemek, ahol egy bizonyos tantárgy érettségi jegyét is kérhetik, így aki nem olyan szakon tanult, elesik ettől a lehetőségtől.

A középiskolai tantárgyak közül leginkább a biológia állt hozzá a legközelebb. „Barta Mónika volt az osztályfőnököm és a biológia-tanárnőm, nagyon szerettem az óráit, mert beleadta a tantárgy iránti szeretetét, a témákat mélységeiben is átvettük, nemcsak felszínesen adta elő a tankönyv szerint, hanem minden tudását beleadta. És ez is motivált engem a pályaválasztásomban” – emelte ki.

Az orvosi egyetemre készül

Anita ugyanis orvosnak készül. Mint elmesélte, nagyon szeretne bejutni a marosvásárhelyi orvosi egyetemre, már az érettségi vizsga előtt is erre a nehéz tesztre készült. Most, hogy lejárt az érettségi, végre otthon tölti az idejét, szeret házimunkát végezni, a vasalás a kedvence, ezen kívül biciklizik, rajzol, hímez, tavaly diákmunkaként kipróbálhatta a fényképezést, azt is szerette. Ezek mellett pedig készül a felvételi 100 kérdésből álló tesztjére. Azt is megtudtuk tőle, hogy