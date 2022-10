Itt találkozhatsz dr. Almási Kittivel

Szorongással teli mindennapokat élünk, ez tagadhatatlan. Az elmúlt évek be- és lezártsága, a világban zajló jelenlegi gazdasági helyzet és a jövő év kilátástalanságainak köszönhetően nehéz egyedül kialakítanunk a megküzdési stratégiákat. A szakemberek azt tanácsolják, hogy saját életünkben érdemes megkeresnünk azokat a tevékenységeket, amelyek feltöltenek és motivációt adhatnak. Az Eventikum és a Traccs csapata többek között éppen ezért is kérte fel dr. Almási Kitti szakpszichológust egy erdélyi körútra.

„Az Eventikum megalakulásakor még álmodni sem mertünk arról, hogy valaha olyan neves személyiségeket hozhatunk el az erdélyi közönséghez, mint dr. Almási Kitti. Hatalmas megtiszteltetésnek vesszük, hogy eleget tett felkérésünknek, és bízunk benne, hogy az eseményeken elhangzó gondolatok kikapcsolódást nyújthatnak a résztvevőknek, és némiképp segítséget nyújthatnak a mindennapos küzdelmek legyőzősében” – számolt be Kozma Péter, a rendezvény főszervezője.

„Azt tapasztaltuk az előző rendezvények szervezésénél, hogy nagy érdeklődés mutatkozott volna más helységek irányából is, hogy náluk is megforduljanak meghívottaink. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy minden akadályt leküzdve még több erdélyi települést érintsen a karavánunk. Gyergyószentmiklósi születésű lévén mindenképp fontosnak láttam, hogy itthon is megszervezzem az eseményt.